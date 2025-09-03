Galerija 2 2 2 2 Pohádková vesnička Podlesíčko ili bajkovito selo Podlesičko je tematski park u sklopu hotelskog kompleksa Podlesi u naselju Snežne u češkoj pokrajini Vysočine.



Sastoji se od 11 posebnih kućica koje izgledaju kao da su ispale iz bajke. Zapravo, ove su kućice posvećene popularnim likovima iz čeških i internacionalnih bajki – sve od Budulíneka i Vohomurke do Snjeguljice i Crvenkapice.



Ne čudi stoga što su veliki turistički hit među obiteljima s djecom, ali i odraslima koji odbijaju priznati da više nisu klinci.

Bajkovito selo u Češkoj (Foto: Profimedia)

Kućice se mogu razgledati samostalno ili uz plaćeno (i kostimirano) vodstvo, a u njima se može i prenoćiti.

Svaka kućica prostire se na otprilike 45 četvornih metara i može primiti četiri do pet osoba. Uključuje spavaću sobe, grijani dnevni boravak s mini kuhinjom i šarmantnu terasu.



Bajkoviti tematski park savršen je uklopljen u šumsku okolicu pokrajine Vysočina, a koja inače predstavlja sjajan izbor za aktivni odmor u prirodi. Kako izgleda ovo bajkovito selo provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

