Galerija Bajkovito selo Podlesičko u Češkoj - 5 2 Bajkovito selo u Češkoj 2 Bajkovito selo Podlesičko u Češkoj - 4 2 Bajkovito selo Podlesičko u Češkoj - 2 2 Pohádková vesnička Podlesíčko ili bajkovito selo Podlesičko je tematski park u sklopu hotelskog kompleksa Podlesi u naselju Snežne u češkoj pokrajini Vysočine.

Sastoji se od 11 posebnih kućica koje izgledaju kao da su ispale iz bajke. Zapravo, ove su kućice posvećene popularnim likovima iz čeških i internacionalnih bajki – sve od Budulíneka i Vohomurke do Snjeguljice i Crvenkapice.

Ne čudi stoga što su veliki turistički hit među obiteljima s djecom, ali i odraslima koji odbijaju priznati da više nisu klinci.

U trendu Villa Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb - 9 Ima i bazen 100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu Svinjski kotleti Tjedni jelovnik 7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina Kuća Nela kod Plitvičkih jezera, Airbnb - 3 Od 68 eura 10-ak minuta vožnje od Plitvičkih jezera: Kućica u cvijeću za prelijep odmor u prirodi

Bajkovito selo u Češkoj Bajkovito selo u Češkoj (Foto: Profimedia)

Kućice se mogu razgledati samostalno ili uz plaćeno (i kostimirano) vodstvo, a u njima se može i prenoćiti.

Svaka kućica prostire se na otprilike 45 četvornih metara i može primiti četiri do pet osoba. Uključuje spavaću sobe, grijani dnevni boravak s mini kuhinjom i šarmantnu terasu.

Bajkoviti tematski park savršen je uklopljen u šumsku okolicu pokrajine Vysočina, a koja inače predstavlja sjajan izbor za aktivni odmor u prirodi. Kako izgleda ovo bajkovito selo provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Idealno mjesto u Sloveniji za izlet u prosincu, ne treba vam čak ni vinjeta Advent u Celju Advent u Celju Advent u Celju +1 Advent u Celju