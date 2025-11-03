Galerija 1 1 1 1 Ruševine dvorca Trosky u Češkoj privlače pažnju zaljubljenika u povijest i arhitekturu već desetljećima. U posljednjih godinu dana ovo se mjesto pretvorilo u veliki turistički hit i među mlađom populacijom. Glavni razlog? Videoigra Kingdom Come: Deliverence II. češkog proizvođača Warhorse Studios.



Rekonstrukcija dvorca Trosky onako kako je izgledao na početku 15. stoljeća pojavljuje se u spomenutoj igri koja je dosad prodana u tri milijuna primjeraka, pa mnogi obožavatelji iste žele uživo istražiti njegove prostorije. Ili barem ono što je ostalo i renovirano u međuvremenu.



U svibnju ove godine zabilježen je rekordan broj od čak 16.000 posjetitelja, a koje su mahom bili mlađi od 25 godina. U cijeloj 2019. godini, primjerice, dvorac je posjetilo 117.000 posjetitelja.

Dvorac Trosky iz ptičje perspektive (Foto: Profimedia)

Dvorac Trosky je prepoznatljivi simbol zaštićenog pejzažnog područja Češki raj na sjeveru države – smješten je na vrhovima dvaju bazaltnih vulkanskih stožaca. Na višem vrhu koji se izdiže na 57 metara visine smještena je četverokutna kula poznata kao Panna ili djevica. Na nižem vrhu od 47 metara prostire se dvokatna građevina nazvana Baba ili starica.

Dvorac je izgrađen u drugoj polovici 14. stoljeća – između 1380. i 1390. godine po želji Čeneka od Wartenberga. Između dviju kula sagrađene su stambene zgrade i gospodarske prostorije, a kompleks je bio zaštićen i utvrđenim zidinama.



Dvorac je kroz godine mijenjao brojne vlasnike i bio rezidencija nekolicine plemićkih obitelji. U 17. stoljeću je spaljen, a u 19. stoljeću djelomično obnovljen. Od 1925. godine nalazi se u vlasništvu češke države koja si je zadala zadatak da sanira ostatke građevina, ali i da izgrade novi vidikovac na vrhu.



Uz dvorac Trosky, Kingdom Come: Deliverence II. utjecao je na porast turista u Kutnoj Hori i seocu Suhdol koji se također spominju u njoj.

Dvorac na privatnom otoku u Francuskoj prodaje se po cijeni stana od 250 kvadrata u Zagrebu +5