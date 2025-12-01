Galerija 1 1 1 1 Na skijanje se ne mora ići samo u alpske zemlje. Znate li koja su najpopularnija u Bosni i Hercegovini? Dalmatincima su možda bliža, ali ni Zagrepčanima nisu na kraju svijeta.

Cijena – nije baš sitnica, ali je i dalje skijanje u BiH povoljnije nego u Sloveniji, Italiji, Austriji i Francuskoj. Ovo su top tri skijališta u BiH.

Olimpijski centar Jahorina

Olimpijski centar Jahorina, smješten na istoimenoj planini s najvišim vrhom Ogorjelicom, koji se nalazi na 1916 metara iznad mora, iz godine u godinu potvrđuje svoj status najatraktivnijeg bosanskohercehovačkog skijališta.

Sezonu 2025./2026. Jahorina je dočekala spremna kao nikada prije: s 54 kilometra uređenih staza, 18 skiliftova i kapacitetom od oko 35 tisuća skijaša na sat.

Skijaši ovdje mogu uživati i u noćnom skijanju na osvijetljenim stazama, a s obzirom na to da se 80 posto staza održava umjetnim snijegom i sustavom "SnowFactory", koji omogućuje proizvodnju snijega i pri temperaturama iznad nule, zajamčena je duga sezona i dobra kvaliteta snijega.

Za boardere i freestyle entuzijaste tu je Snowboard park na stazi Trnovo, površine tri tisuće četvornih metara, a obitelji i rekreativci mogu uživati u 600 metara sanjkaških staza. OC Jahorina nudi i uslugu skijaških vrtića i skijaških škola s profesionalnim instruktorima.

Jahorina je udaljena oko sat vremena vožnje od Sarajeva, pa je idealna i izlete mješovitog skijaško-izletničkog karaktera, ali ako odlučite ostati na brdu, uz brojne barove, restorane i bogatu apres-ski ponudu, sigurno vam neće biti dosadno.

Skijaška sezona na Jahorine počinje 2. prosinca, cijena dnevne skijaške karte na vrhuncu sezone iznosi 44 eura, dnevno-noćne 66 eura, sedmodnevne dnevne 199,5, a sedmodnevne dnevno-noćne 300 eura. U ponudi su i obiteljski popusti, a za djecu i seniore i cijene karata su povoljnije. Čitav cjenik pronaći ćete ovdje.

Olimpijski centar Bjelašnica

Bjelašnica je visoka planina smještena u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, 25 kilometara jugozapadno od Sarajeva, a njezin istoimeni najviši vrh (2067 metara) s razlogom se naziva i – Opservatorij.

Bjelašnica je popularno sarajevsko izletište i nudi brojne mogućnosti tijekom čitave godine, od planinarenja i brdskog biciklizma do raftinga, kanjoninga i paraglajdinga, a zimi je popularno skijaško odredište.

Njezini su vrhovi najčešće pod snijegom od studenoga do svibnja, a ponekad i tijekom ljetnih mjeseci, zbog čega je i dobila (prvo) ime. Za potrebe XIV. ZOI-a u Sarajevu na Bjelašnici su izgrađeni brojni sportski i turistički objekti, koji se i danas djelomično koriste.

Olimpijski centar Bjelašnica – Igman svake godine bilježi dugu sezonu, a također je opremljeni snježnim topovima. Skijaški centar obuhvaća tri skijaška područja: Babin Do (Bjelašnica) s osam skijaških i pet dječjih staza, tri žičare i pet skiliftova – ukupno 14 kilometara staza te Veliko i Malo Polje (Igman) s dva kilometra staza.

Skijaška sezona na Bjelašnici otvorena je 30. studenog. Dnevna skijaška karta za odrasle iznosi 25 eura, a noćna 18. Sve cijene, kao i kartu skijališta, možete proučiti ovdje.

Skijalište Vlašić – Babanovac

Skijalište Vlašić – Babanovac jedno je od najpopularnijih zimskih odredišta u BiH. Planina Vlašić, smještena u srcu Bosne i Hercegovine, sa svojim najvišim vrhom Opaljenik (1943 metara), jedna je od najposjećenijih zimskih destinacija u toj zemlji.

Sportsko-rekreativni centar Vlašić na Babanovcu nalazi se na nadmorskoj visini od 1260 metara, a od Travnika je udaljen svega 28 kilometara.

Skijaški centar opslužuje pet skiliftova (dvosjed i vučnice), kojima se dolazi na vrh 7 skijaških staza različitih težina. Na skijalištu je moguće iznajmiti kompletnu skijašku opremu, kao i angažirati profesionalne instruktore i pohađati školu skijanja.

Skijalište na kojem se nekada održavalo natjecanje u skijaškim skokovima, danas nudi ukupno 14 kilometara skijaških staza, od kojih je čak polovica idealna za početnike. Također postoji 15 kilometara uređenih staza za skijaško trčanje.

Neke su staze osvijetljene, pa i na ovom skijalištu možete skijati i nakon zalaska sunca. Cijena dnevne skijaške karte iznosi 16 eura, noćna 12 i pol eura, a tjedna 100 eura.



Dora Rukavina u Tanazaniji: "Svi me pitaju zašto želim natrag" +1

