Mekši od keksa, deblji od palačinke i nježniji od banana kruha, pookie je popularni keks koji je gotov za deset minuta. Za pripremu vam je potrebna banana koja daje slatkoću i sočnost, jaje, šećer, brašno, prašak za pecivo i tamna čokolada. Keksi se peku dok im rubovi ne potamne, a sredina ostaje vlažna i pahuljasta, s komadićima otopljene čokolade. Priprema nije komplicirana, ali pripazite da banane budu doista zrele kako keksi ne bi imali brašnasti okus. Također, u receptu bolje funkcionira tamnija nego mliječna čokolada. Pookie se može više lijepiti nego klasični keks stoga možete koristiti papir za pečenje. Najukusniji je dok je još lagano topao, kada je čokolada mekana, a sredina nježna. Ako ih poslužujete kasnije, 5 do 10 sekundi u mikrovalnoj pećnici vratit će im teksturu kao da su upravo izašli iz pećnice.

Pookies - sastojci: 1 zrela banana

60 g srednje tamne čokolade

1 jaje

50 g šećera

100 g brašna

1 čajna žličica praška za pecivo Pookies - priprema: Sve sastojke stavite u blender ili sjeckalicu i miksajte dok se potpuno ne sjedine. Žlicom oblikujte krugove na limu za pečenje, zatim pecite 8 minuta na 180 °C.

