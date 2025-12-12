Galerija 1 1 1 1 Varso Tower u srcu Varšave je najviša zgrada Poljske, ali i Europske unije. Izdiže se na 310 metara visine. Na 49. katu, pak, nalazi se velika terasa na otvorenom, a koja nosi ime Highline Warsaw.

Od 1. prosinca 2025. do 31. siječnja 2026. godine na ovom prostoru postavljene su prekrasne svjetlosne instalacije koje stvaraju zapanjujuću blagdansku atmosferu među oblacima i s čarobnim pogledom na centar Varšave.

Blagdanske lampice i ukrasi privlače brojne posjetitelje koji žele uživati u spektakularnom pogledu, ali i božićnim specijalitetima te kuhanom vinu.

Ovo su popularna mjesta za fotografiranje u Varšavi (Foto: Profimedia)

Ovdje su postavljeni i foto kutci idealni za snimanje prazničnih fotografija za društvene mreže.

Ako želite uživati u neprekinutom pogledu na Varšavu od 360 stupnjeva, uspnite se na 53. kat grade gdje se nalazi vidikovac Highline Warsaw. Ulaz u vidikovac se plaća između 45 do 70 poljskih zlota, odnosno oko 10 do 16 eura.

Kako izgleda terasa Varso Towera uoči božićnih blagdana, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

