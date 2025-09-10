Galerija 3 3 3 3 U samom srcu Varšave uzdiže se zgrada koja nije samo promijenila obrise glavnoga grada Poljske, već je postavila i novi europski rekord. Varso Tower, 310 metara visok stakleni neboder, najviša je građevina u Europskoj uniji. S trona je skinula prijašnjeg rekordera – Commerzbank Tower u Frankfurtu, a na europskom je kontinentu 6. najviša – prvih je pet, naime, u Rusiji.

Varso Place simbol je arhitektonske ambicije i tehničke izvrsnosti novog doba. To je inovativni kompleks mješovite namjene, poslovne, komercijalne i rekreativne, koji se sastoji od tri zgrade: najviše - Varso Tower te Varso 1 i Varso 2, visine 81 i 90 metara. Ukupna površina svih objekata iznosi čak 140 tisuća četvornih metara, a u njima se nalaze uredi, hotel, restorani, kafići, inovacijski centar, fitness klub, medicinski centar, kao i – najviši vidikovac u Varšavi i čitavoj Poljskoj.

500 milijuna eura i 10 godina gradnje

Impresivni Varso Tower projektirao je poznati britanski arhitektonski studio Foster + Partners, dok su za projektiranje druge dvije zgrade angažirani lokalni arhitekti iz tvrtke HRA Architekci. Projekt je razvila je tvrtka HB Reavis, čitav kompleks osmišljen je prema načelima održive gradnje. Cijena ovog ambicioznog pothvata procjenjuje se na 500 milijuna eura, a njegova realizacija trajala je čitavo desetljeće – od prve ideje 2011. do svečanog završetka gradnje i otvorenja kompleksa 2022. godine.

U početku se kompleks trebao zvati Chmielna Business Center, ali mu je ime promijenjeno u Varso - prema latinskom imenu za Varšavu – Varsovia, čime željela dodatno naglasiti njegova uloga u razvoju identiteta toga grada. Varso Tower nalazi se odmah pored željezničkog kolodvora, njegove centralne postaje, ali izvrsno je povezan i s javnim prijevozom, zbog čega je doslovno postao središnja točka grada.

S čak 57 instaliranih dizala i osam pokretnih stepenica, Varso Place zadovoljava potrebe modernih poslovnih korisnika, ali i posjetitelja koji dolaze uživati u panorami grada ili u Skytop restoranu i baru na najvišim katovima. Posebno dizajnirana panoramska dizala omogućuju posjetiteljima da dođu do javno dostupnih platformi - vidikovaca na 205 i 230 metara, a jedno od njih je „plutajuće stakleno dizalo“ – inženjerski biser koje se uspinje brzinom od 8 metara u sekundi i čije stjenke tijekom vožnje postaju prozirne, i tako dodatno pojačavaju dojam koji na svakog neizbježno ostavlja pogled s te visine.

