Francuski proizvođač automobila Citroën predstavio je koncept malog sportsko-terenskog vozila do šest sjedila koje se može koristiti kao klasično vozilo, ali i pronočište, ured, pa čak i kino.

Model nazvan ELO nije veći od klasičnog gradskog kompakta. Vozačko mjesto se, pak, nalazi u sredini vozila i jamči izvrsnu preglednost, a može se i okretati kako bi vozač mogao razgovarati sa svojim suputnicama – dakako, dok je vozilo u mirovanju.

Iza vozača nalazi se red s tri sjedala koja se mogu izvaditi i premjestiti po potrebi, pa čak i pretvoriti u prostor za spavanje u kombinaciji s madracima na napuhavanje.

Citroënov koncept ELO vozila (Foto: Profimedia)

Dodatna dva sjedala su skrivena, a nalaze se sa svake strane vozila, iza vozača.

Ovaj električni monovolumen zamišljen je kao višenamjensko vozilo koje se može prilagoditi potrebama korisnika. U sebi ima ugrađeno projekcijsko platno idealno za gledanje filmova prije spavanja.

Vozilo se može pretvoriti i u ured na kotačima - uz vozačko sjedalo nalazi se mali stol na koji se može odložiti mobitel ili tablet.

Riječ je zasad samo o konceptu. Citroën ga opisuje kao studiju mobilnosti i laboratorij ideja - vozilo koje istražuje praktične potrebe novih generacije, održivosti proizvodnje i pametnih značajki.

