Nježni repovi kozica ili škampi savršeno se kombiniraju s aromom dima lososa, a za još više mirisa odaberite mirisno vino poput manje slatkog muškata, traminca ili aromatičnijeg sauvignona. Iako je za paštetu dovoljno tek nekoliko žlica, ostatkom nazdravite ukusnom mediteranskom receptu.

Sastojci za morsku paštetu:

100 g dimljenog lososa

150 g repova škampa ili kozica

50 g sirnog namaza

30 g maslaca

2 češnja češnjaka

3 slana inćuna

2 žlice mirisnog vina

1 žlica limunova soka

400 ml maslinova ulja

žlica kapara

sol i papar

peršin

Priprema:

1. Škampe ili kozice blanširajte i očistite pa sjedinite sa svim sastojcima i razradite štapnim mikserom dok ne dobijete teksturu paštete.



2. Poslužite uz zapečene kriške kruha, a njih prethodno premažite maslinovim uljem i istrljajte češnjakom pa narežite na manje komade.