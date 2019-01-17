Galerija 5 5 5 5

Veličanstveni, ljudskom rukom izgrađen kanal u najužem dijelu Srednje Amerike spaja Atlantski ocean (Karipsko more) s Tihim oceanom (Panamski zaljev). Uz Sueski kanal ( koji je gradilo 3000 Hrvata ) predstavlja jednu od najvažnijih pomorskih žila kucavica svijeta. Kroz njega prolazi oko trećina prijevoza tereta na potezu od Azije do Amerike.

Dugačak je 81,6 kilometara. Na najužem mjestu širok je 91,5 m, a na najširem 350 m. Dubina kanala iznosi 13,7 m. Prosječno 40 brodova dnevno prođe kroz Panamski kanal.

Početak gradnje Panamskog kanala

Izgradnja, odnosno prvi pokušaj izgradnje započeo je 1881., no osam godina kasnije radovi su se zaustavili zbog bankrota. U prvih osam godina čak su 22 tisuće ljudi izgubile živote pri pokušaju izgradnje, ponajprije zbog nedovoljne pripreme za jedan od najzahtjevnijih građevinski projekata u povijesti.

Bez detaljnih studija terena i razrade plana radnici se nisu mogli pripremiti na česte odrone zemlje jer se kanal gradio u razini mora bez brana. Veliki problem bile su i bolesti (malarija i žuta groznica) među radnicima koji su svakodnevno radili u vodi.

Nakon velikih gubitaka, uključujući i 800.000 dioničara koji su izgubili novac nakon propasti projekta, 1904. godine Amerikanci uzimaju projekt pod svoje. Zahvaljujući boljim zdravstvenim uvjetima za radnike, poboljšanim građevinskim rješenjima, kanalima i branama, Amerikanci uspijevaju otvoriti Panamski kanal 15.8. 1914. godine – ali ne i bez dodatnih žrtava. Broj poginulih radnika za vrijeme američke izgradnje kanala popeo se na 5600.

Koliko godišnje brodova prođe kroz Panamski kanal?

Panamski kanal doživio je nekoliko proširenja, a posljednje je dovršeno 2016. Projekt vrijedan 5,25 milijardi dolara trajao je devet godina kako bi i veliki brodovi poput Panamaxa (maksimalne duljine, širine i dubine koje se mogu prilagoditi izvornoj infrastrukturi) mogli nesmetano prolaziti.

Neki će brodovi i dalje biti preveliki, ali 96 posto kontejnerskih brodova koji su trenutačno u službi mogu ploviti kanalom, a godišnje kanalom prođe od 13 do 14 tisuća brodova. Zahvaljujući proširenjima golemi teretni brodovi smanjuju vrijeme i troškove u odnosu na alternativne rute koje su koristili, a kanalom godišnje prođe 9,5 posto tereta više u odnosu na prošle godine. Ovisno o tipu broda i količini tereta kontejneri Panamaxa prolazak plaćaju i do pola milijuna dolara.

