Makarska je grad koji savršeno spaja energiju živopisne rivijere i mir mediteranskog mora. Smještena podno veličanstvene planine Biokovo, ova dalmatinska destinacija nudi jednako puno sunca i mora koliko i prilika za aktivni odmor. Dok se šetate uz poznatu makarsku rivu ili ispijate kavu na glavnom trgu, teško je ne osjetiti poseban ritam života koji privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. A sada imate priliku sve to doživjeti uz vrhunski wellness odmor kroz ponudu dostupnu na portalu Crno jaje.

Valamar Meteor Hotel 4*: luksuz uz plažu i korak do centra

Hotel Valamar Meteor 4* smješten je tik uz plažu i svega nekoliko minuta hoda od samog centra Makarske, što ga čini idealnim izborom za goste koji žele sve na dohvat ruke. Ovdje se isprepliću udobnost modernog hotela i mediteranski ugođaj. Gostima su na raspolaganju prostrani unutarnji bazen, wellness centar sa saunama i tretmanima ljepote, kao i moderno opremljena teretana.

U sklopu ponude uključena su 3 dana i 2 noćenja na bazi polupansiona, što znači da vas svako jutro čeka bogati buffet doručak, a večeri su rezervirane za uživanje u dalmatinskim specijalitetima koje Valamarovi chefovi pripremaju pred gostima u restoranu Mediterraneo.

Sobe su pažljivo opremljene da gostima pruže udobnost i osjećaj doma. Ako dolazite u paru ili s djetetom, tu je soba za 2 odrasle osobe i 1 dijete do 6 godina s pogledom na more. Za veće društvo ili obitelj, dostupna je prostranija opcija za 4 odrasle osobe i 1 dijete, s dvije spavaće sobe i dvije kupaonice. Obje vrste smještaja nude klimatizaciju, mini bar, TV, sef, Wi-Fi i balkon s pogledom na more.

Doživite Makarsku u jesenskom ruhu

Jesen u Makarskoj donosi savršenu ravnotežu, bez ljetnih gužvi, a s blagom mediteranskom klimom koja poziva na duge šetnje rivom, istraživanje starog grada i opuštanje uz more. Posjetitelji mogu krenuti i prema Parku prirode Biokovo, uživati u pogledu s poznate Skywalk staklene platforme, ili jednostavno provesti dan na wellness tretmanima u hotelu.

Poželite li rezervirati ovu ponudu, zaputite se na portal Crno jaje gdje ćete pronaći aktivan kupon po cijeni od 259 eura, koji vrijedi za termin od 23.10. do 30.12.2025., idealno vrijeme da usred jeseni ili uoči blagdana priuštite sebi i svojim najbližima nekoliko dana potpunog opuštanja.

Najbolja sarm(av)a jede se kraj Bjelovara: Tajne slasti koje Romi velikodušno otkrivaju +20