Galerija 2 2 2 2 Listopad u Pragu zvuči kao savršena kulisa za spoj sporta i putovanja. Upravo u srcu jeseni, 9. listopada 2025., hrvatska reprezentacija odmjerit će snage s Češkom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo .

Fortuna Arena, dom češke reprezentacije i Slavije Prag, bit će ispunjena navijačkim uzbuđenjem, a vi imate priliku biti dio atmosfere koja će se dugo pamtiti. No ovo putovanje nudi i puno više od same utakmice - tri dana u Pragu i Češkom Krumlovu, organiziran prijevoz, smještaj i bogat program pretvaraju ga u pravi mali sportsko-putnički spektakl.

Polazak je predviđen 8. listopada iz Zagreba, Sesveta, Varaždina i Čakovca. U ranim jutarnjim satima kreće se turističkim autobusom prema sjeveru, a već u podne dolazak u Prag. Smještaj je osiguran u udobnom hotelu Olšanka s četiri zvjezdice, koji se nalazi na svega nekoliko tramvajskih stanica od centra. Već to prvo poslijepodne bit će prilika da se zakorači u srce Zlatnog grada, osjeti ritam njegovih ulica i možda doživi nezaboravnu večer na rijeci Vltavi, uz vožnju brodom i bogatu večeru s pogledom na osvijetljene mostove.

Sljedeće jutro započinje doručkom i organiziranim razgledom najpoznatijih gradskih znamenitosti. Hradčani s veličanstvenom katedralom sv. Vida, kraljevska palača i Karlov most vode prema Starom gradu, gdje gradski trg s astronomskim satom i nizom gotičkih i baroknih zdanja podsjeća na bajku. Pariška ulica i židovska četvrt otkrivaju drugu stranu Praga, onu elegantnu i povijesnu, koja grad čini toliko slojevitim i uzbudljivim.

Nakon dana provedenog u šetnji i otkrivanju povijesti, navečer slijedi trenutak koji je središnji motiv cijelog putovanja: utakmica Češka – Hrvatska. Fortuna Arena, smještena u praškom kvartu Vršovice, bit će poprište borbe za svjetsko prvenstvo, a hrvatski navijači imat će svoje mjesto u sektoru za sve gledatelje. Pravila organizatora nalažu da ulazak nije predviđen u navijačkim obilježjima, ali strast i glasna podrška uvijek nađu svoj put. Do stadiona se odlazi metroom, jednostavno i brzo, a nakon završetka utakmice povratak u hotel također je individualno organiziran javnim prijevozom. Noćenje u Pragu daje priliku da se emocije s tribina slegnu uz večernju šetnju ili piće u jednom od bezbroj gradskih barova.

Treći dan putovanja, 10. listopada, nudi još jedan dragulj češke kulture, posjet slikovitom gradu Češkom Krumlovu. Ovaj mali grad pod zaštitom UNESCO-a očarava svojim dvorcem, uskim uličicama i starinskim trgovinama. To je idealna prilika da se, nakon adrenalina utakmice i uzbuđenja Praga, doživi opuštena i romantična strana Češke. Slobodno vrijeme omogućuje ručak ili šetnju uz rijeku Vltavu prije povratka prema Hrvatskoj. Polazak je predviđen u popodnevnim satima, a dolazak kući u kasnim večernjim satima.

Prag u jesenskim bojama i Vatreni na travnjaku, kombinacija kojoj se teško može odoljeti. Ovo je prilika da navijačko srce zakuca brže, a da putnički duh upije slike i priče jednog od najljepših europskih gradova. Istražite detalje ponude ovdje.

