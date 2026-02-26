Uskrs je jedan od blagdana kojem se svake godine nanovo veselimo, upravo iz razloga što imamo jedan dan duže za reset tijela i uma. Iako ga neki tradicionalno slave u krugu obitelji, drugi koriste tu priliku ne bi li pobjegli na kratki proljetni odmor. Dani su duži, temperature ugodne, a na moru još uvijek nema hrpe turista. Upravo zato je kraj ožujka i početak travnja idealno vrijeme za kratki bijeg na more. U nastavku vam donosimo tri izdvojene ponude koje su dostupne za rezervaciju na portalu Crno jaje, a za odmor po najboljim cijenama.

Krk za obitelji i parove: miran Uskrs u Blue Waves Resortu od 292 eura

Ako tražite mjesto gdje možete kombinirati more, wellness i sadržaje za djecu, Blue Waves Resort dobar je izbor. Smješten u Malinskoj, resort vam donosi zaista odlične sadržaje i aktivnosti. Uskrsna ponuda uključuje 2 noćenja s polupansionom, s opcijom smještaja za dvoje odraslih ili dvoje odraslih i dvoje djece do 13 godina, uz cijenu od 292 eura. U cijenu je uključeno korištenje unutarnjeg bazena, fitnessa i jacuzzija, kao i jednokratni ulaz u SPA zonu, što je praktično u proljetnim danima kada more još nije za kupanje. Za obitelji je važna prednost dječja igraonica i animacija, dok parovi mogu iskoristiti wellness sadržaje i mirniju atmosferu izvan glavne sezone. Tradicionalni uskrsni doručak dodatno zaokružuje boravak bez potrebe za dodatnim planiranjem. Istražite ponudu ovdje.

Vodice u blagdanskom ritmu: Uskrs uz animaciju i vino u Hotelu Imperial od 272 eura

Za one koji vole spoj grada, šetnji i organiziranog hotelskog programa, Hotel Imperial nudi klasičan uskrsni vikend uz more. Hotel je smješten uz samu obalu, okružen borovom šumom, a centar Vodica je na pješačkoj udaljenosti. Uskrsna ponuda uključuje 2 ili 3 noćenja s polupansionom, uz cijenu od 272 eura, a posebno je prilagođena obiteljima: prvo dijete do 12 godina boravi besplatno, a drugo dijete do 5 godina bez nadoplate u krevetu s roditeljima. Boravak je upotpunjen animacijom za djecu, uskrsnim radionicama i kino večerima, dok roditelji imaju svoj prostor kroz wine tasting i korištenje fitness zone. Blagdanski doručak, piće uz obroke i sitni detalji poput uskrsnog kruha u sobi daju osjećaj pravog blagdanskog odmora, bez potrebe za dodatnim troškovima ili organizacijom. Istražite ponudu ovdje.

Proljeće na Makarskoj rivijeri: puni pansion uz more u Tučepima od 230 eura

Ako vam je važno da je sve uključeno i da se tijekom odmora ne bavite rasporedima i obrocima, Bluesun Hotel Alga nudi jednostavno i funkcionalno rješenje. Hotel se nalazi uz najdužu plažu Makarske rivijere, a šetnica i borova šuma čine ga pogodnim za brojne aktivnosti na otvorenom. Uskrsna ponuda uključuje 2 ili 3 noćenja s punim pansionom, uz cijenu od 230 eura, s mogućnošću smještaja dvije odrasle osobe ili dvije odrasle osobe i dvoje djece (ovisno o tipu sobe). U cijenu su uključeni unutarnji i vanjski bazeni, buffet obroci tijekom cijelog dana i besplatan Wi-Fi. Ovo je dobra opcija za obitelji koje žele maksimalnu jednostavnost, ali i za parove koji žele nekoliko dana provesti uz more, šetnje i lagani ritam bez sezonske gužve. Istražite ponudu ovdje.

