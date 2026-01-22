Galerija 1 1 1 1 Ako vam veljača znači potrebu za bijegom iz svakodnevice, Vlašić je jedna od onih destinacija koja zimu pretvara u pravi mali luksuz. Snijeg, svjež planinski zrak, mir i hoteli koji znaju kako spojiti udobnost i opuštanje. Upravo zato, Vlašić iz godine u godinu ostaje među najtraženijim zimskim odredištima u regiji.

Na portalu Crno jaje trenutačno su dostupne dvije odlične ponude za veljaču 2026., obje smještene u srcu Babanovca, ali svaka s vlastitim karakterom.

Toplina doma na snijegu: Hotel Pahuljica

Hotel Pahuljica savršen je izbor za one koji vole planinsku atmosferu s dozom intimnosti i topline. Smješten uz samu početnu stanicu ski lifta Babanovac, ovaj planinski hotel već na prvi pogled daje osjećaj da ste stigli na mjesto gdje se usporava tempo.

Ponuda uključuje od dva do četiri noćenja s doručkom za dvije osobe, korištenje wellness centra s unutarnjim bazenom i saunama te besplatan parking, a vrijedi tijekom cijele veljače 2026. Dijete do 6 godina boravi besplatno, što ovu opciju čini zanimljivom i za manju obitelj. Istražite ovu ponudu po cijeni od 169 eura ovdje .

Luksuz i wellness na planini: Hotel Blanca Resort & Spa

Za one koji žele više prostora, više sadržaja i pravi spa doživljaj, Hotel Blanca Resort & Spa nudi potpuno drugačiji, luksuzniji pogled na zimski Vlašić. Smješten u podnožju nekadašnje olimpijske skakaonice, ovaj hotelski kompleks donosi spoj planinske prirode i vrhunskog wellnessa. Wellness centar Mont Lhotse jedna je od glavnih zvijezda hotela, a posjetiteljima donosi prostor za detoksikaciju, opuštanje i potpuni mentalni reset. Nakon dana provedenog na snijegu ili u laganoj šetnji planinom, povratak u bazen i saune pretvara odmor u pravi spa retreat na visini.



Ponuda za veljaču uključuje od dva do četiri noćenja s doručkom za dvije osobe, korištenje Wellness & Spa centra s unutarnjim bazenom, jacuzzijem i saunama te besplatan parking. Kao i kod Pahuljice, dijete do 6 godina boravi besplatno. Istražite ovu ponudu po cijeni od 184 eura ovdje .

Veljača na Vlašiću donosi ono najbolje od zime: stabilan snijeg, mirniju atmosferu nego u špici sezone i savršene uvjete za opuštanje. Bilo da birate toplinu Hotela Pahuljica ili luksuz Hotela Blanca Resort & Spa, jedno je sigurno, Vlašić je destinacija na kojoj se zima ne preživljava, nego u njoj uživa.