Kad zima prekrije krovove Sarajeva i obronke Bjelašnice bijelim pokrivačem, ovaj dio Bosne i Hercegovine pretvara se u jednu od najprivlačnijih destinacija za kratki odmor u regiji. Spoj bogate povijesti, orijentalnog šarma, vrhunske gastronomije i planinske prirode nudi iskustvo koje je istovremeno urbano i potpuno opuštajuće. Upravo zato Sarajevo i njegova okolica već godinama privlače putnike koji traže više od klasičnog vikend putovanja.

Sarajevo - mjesto na kojem se susreću svjetovi

Sarajevo se često opisuje kao mjesto susreta Istoka i Zapada, tradicije i modernog života. Na nekoliko minuta hoda nalaze se džamije, crkve i sinagoge, stari hamovi i suvremeni trgovački centri, tradicionalne ćevabdžinice i moderni restorani. Grad je oblikovan stoljećima različitih utjecaja, što se osjeća u arhitekturi, hrani, glazbi i svakodnevnom životu.

Zimi je posebno ugodno istraživati Baščaršiju, prošetati Ferhadijom, posjetiti Latinsku ćupriju ili se popeti žičarom na Trebević, odakle se pruža jedan od najljepših pogleda na grad. Nakon dana provedenog u šetnji i razgledavanju, povratak u topao hotel i wellness zonu često je najbolji dio putovanja.

Čaroban odmor u hotelu Ibis Styles - od 85 eura

Za one koji traže moderan i dizajnerski smještaj s naglaskom na wellness i zdrav stil života, ponuda u hotelu Ibis Styles idealno se uklapa u gradski ritam Sarajeva. Smješten u blizini centra, ovaj hotel omogućuje jednostavan pristup znamenitostima, ali i prostor za opuštanje u bazenu, saunama i spa zoni nakon dana provedenog u istraživanju grada.

Razigrana atmosfera ovog hotela u kojem se služe zdravi specijaliteti i bezalkoholni napitci te obnova energije uz Spa tretmane i sportske ponude, učinit će da osjetite energičnu vibru Sarajeva na najbolji način! Dizajn hotela inspiriran Sarajevom i njegovom tradicijom zimskih sportova, iznenadit će vas maštovitom kombinacijom stilova i materijala koja simbolizira spoj Istoka i Zapada - tradicije i modernog. Istražite ponudu ovdje.

Deluxe odmor u Hotelu Radon Plaza – od 112 eura

S druge strane, ako želite doživjeti Sarajevo iz malo drugačije perspektive, visoko iznad gradskih krovova, boravak u hotelu Radon Plaza donosi poseban doživljaj. Njegov rotirajući restoran pruža panoramski pogled na cijeli grad, osobito impresivan u zimskim večerima, dok luksuzni interijer i dodatni sadržaji čine boravak ugodnim i opuštajućim.

Nalazi se na glavnoj ulici koja vodi do centra grada iz pravca jug - zapad. Udaljen je samo pet minuta od aerodroma Sarajevo i desetak minuta od uže gradske jezgre. U cijenu boravka uključeno je i neograničeno korištenje fitnessa te 20 % popusta na masaže! Istražite ponudu ovdje.



Bjelašnica, zimska bajka nadomak grada - od 115 eura

Samo dvadesetak kilometara od Sarajeva nalazi se Bjelašnica, planina koja je simbol zimskog turizma u Bosni i Hercegovini. Poznata po olimpijskoj povijesti, dugim skijaškim stazama i čistom planinskom zraku, Bjelašnica je savršeno mjesto za bijeg iz gradske vreve.

Zimi ovdje dominiraju snijeg, tišina i osjećaj potpune odvojenosti od svakodnevice. Skijanje, sanjkanje, šetnje po snježnim stazama ili jednostavno uživanje uz toplu čokoladu s pogledom na planine – sve je podređeno odmoru i prirodi. Čak i oni koji nisu ljubitelji zimskih sportova često se zaljube u atmosferu ovog kraja.

Boravak u hotelu Han na Bjelašnici posebno je zanimljiv za one koji žele spoj udobnosti i planinskog ambijenta. Sobe s pogledom na snježne vrhove, domaća kuhinja i blizina skijaških staza stvaraju dojam pravog planinskog utočišta. Ovdje dani prolaze sporije, a večeri uz planinsku tišinu imaju poseban šarm. Istražite ponudu ovdje.

