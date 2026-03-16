Zvonimir Abramović i njegova djevojka Mara Keresteš doslovno su uvijek na putu. Kad nisu u novoj avanturi, tada planiraju sljedeću. Na ovoj putopisnoj tribini predstavit će svoje posljednje putovanje po SAD-u. Krajem prošlog ljeta otisnuli su se kamperom s još dvoje prijatelja i u tri tjedna prošli osam tisuća kilometara kroz šest saveznih država i posjetili petnaest nacionalnih parkova.

Put ih je vodio od Las Vegasa i beskrajnih pustinja Nevade, preko veličanstvenih planina, zelenih ravnica prepunih bizona i impresivnih gejzira Yellowstonea, pa kroz netaknutu prirodu Montane sve do stjenovitih obala Tihog oceana.

Putovanje su nastavili i dalje kroz guste šume Oregona, prema Kaliforniji uz najviša stabla svijeta sve do, prema mnogima, najljepšeg grada Sjedinjenih Država, San Francisca.

Besplatno predavanje "Kamperom po nacionalnim parkovima američkog sjeverozapada" održat će u Centru za kulturu Trešnjevka u četvrtak, 26. ožujka 2026. u 19 sati.

Kamperom po nacionalnim parkovima američkog sjeverozapada

Iz velike strasti prema otkrivanju svijeta i dobrom planiranju rođena je Putopsesija, njihova savjetnička agencija za daleka putovanja.

Program Putnička klasa IP organizira Centar za kulturu Trešnjevka uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

