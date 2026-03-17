Galerija 14 14 14 14 Gastro eventom, koji je okupio brojne sudionike i posjetitelje koji su imali priliku upoznati raznolikost kvarnerske kulinarske tradicije i autentičnih regionalnih proizvoda, nastavljen je niz događanja kojima se službeno obilježava prestižna titula Kvarner-Europska regija gastronomije.

"Uvjerena sam da će upravo tijekom ove godine Rijeka i Kvarner još snažnije pokazati koliko gastronomija može biti važan dio identiteta, turizma i ukupnog razvoja našeg kraja. Pozivam sve naše sugrađane i goste da tijekom ove godine istraže riječku gastronomsku scenu i kroz okuse naših restorana i konoba otkriju pravu dušu Kvarnera", rekla je gradonačelnica Rijeke, Iva Rinčić prilikom otvaranja manifestacije.

Gastro mozaik Kvarnera: okusi svih subregija na jednom mjestu

Svojevrsnim gastronomskim mozaikom Kvarnera na jednom su mjestu autohtonim jelima i proizvodima predstavljene njegove subregije: Rijeka i Riječki prsten, Opatijska rivijera, Gorski kotar, Crikveničko-vinodolska rivijera te otoci Krk, Rab, Lošinj i Cres, a ljubitelji tradicionalnog i modernog mogli su doživjeti jedinstveni presjek kvarnerskih okusa, od tradicionalnih jela do modernih interpretacija regionalne kuhinje. Manifestacija je pokazala kako se gastronomija Kvarnera temelji na spoju mora, planine i otočnih tradicija, što ovu regiju čini jedinstvenom na europskoj gastronomskoj karti.

A koji to okusi čine posebnost Mozaika okusa Kvarnera?

Rijeka, koja se posljednjih godina sve snažnije profilira kao urbano gastronomsko središte Kvarnera, predstavila se slastičarskim kreacijama zanimljivih naziva summer rose, redovnica, orašar, badem, kokos, mango i macaron. Uz slastice, tu su i brojni riblji specijaliteti poput rižota sa škampima i šparogama te medaljona od grdobine u bijelom vinu sa škampima i šparogama, uz ponudu likera i alkoholnih pića. Iza riječke gastro priče stoje restoran Nautica, slastičarnica Slon by Moreno Debartoli, zanatska pekara Babushka i craft destilerija Vergilas, koji su predstavili suvremeni pristup kvarnerskim okusima, a za posjetitelje koji su željeli i sami sudjelovati u radionicama, tu je bio posebno kreiran korner Muzeja grada Rijeka/Šećerana u kojem su se izrađivali šećerni stošci.

Tradicionalna jela i autohtoni proizvodi koji čuvaju identitet regije

Ostatak presjeka kvarnerskih okusa sudionika na događaju sastojao se od brojnih tradicionalnih jela i proizvoda. U ponudi su se tako našli bakarska maneštra od mrkača, lignji, leće i ječma, brudet od tune te lignje na saft, ali i salata od sipe ili gulaš od creske janjetine. Posebnu pažnju privukle su i zanimljive gastronomske kombinacije poput ručno rađene pašte (KuHarmonija), sendviči s plavom ribom, sladoled od grobničkog sira, ali i tradicionalni zalogaji koji se ne susreću često u svakodnevnoj ponudi poput grašnjaka (slatkog specijaliteta s kremom od maruna), veprinačkih keksa ili grobničkih keksa. Važno mjesto u ponudi zauzeli su i otočni proizvodi poput creskog sira i lokalnog maslinovog ulja, dok su slatki dio gastronomskog mozaika dodatno obogatili tradicionalni kvarnerski deserti poput rapske torte, bakarske torte, muštaćona i torte creska rožica. Cijelu gastronomsku priču upotpunila je bogata ponuda vina, craft piva, rakija i likera s Kvarnera.

"Posljednjih godina uloženo je mnogo truda kako bi se podigla kvaliteta ponude i kako bi gastronomija u Rijeci dobila prepoznatljiv identitet na turističkoj karti regije. To nije bio jednostavan ni brz proces, no projekti poput Riječkih gastronomskih luka pokazali su kako se lokalna tradicija, vrhunske namirnice i kreativnost naših chefova mogu pretvoriti u autentičan i moderan turistički proizvod. Posebno nas veseli rast interesa za kvarnerska jela i lokalne proizvode jer gosti sve više prepoznaju vrijednost domaćih namirnica i jedinstvenih gastronomskih tradicija koje čine identitet ove regije", naglasio je direktor turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa. Organizaciju svečanog otvorenja potpisuju Turistička zajednica grada Rijeke, Turistička zajednica Kvarnera te turističke zajednice kvarnerskih subregija, čime je još jednom potvrđena važnost zajedničkog djelovanja u promociji jedne od najbogatijih gastronomskih regija Hrvatske. Ljepotu ovog povezivanja istaknula je posebno i direktorica Turističke zajednice Kvarnera Irena Peršić Živadinov ukazujući kako je cilj ovakvih događanja istaknuti posebnost svake kvarnerske subregije te time graditi zajedničku prepoznatljivost Kvarnera kao Europske regije gastronomije koja pruža raznolikost okusa i tradicije koja Kvarner čini jedinstvenom gastronomskom destinacijom.

Turistička sezona uz vrhunske okuse

Projekt Kvarner - Europska regija gastronomije kroz niz događanja tijekom ove godine dodatno će promovirati bogatstvo kvarnerske kuhinje, povezati lokalne proizvođače, ugostitelje i turistički sektor te brojnim turistima koji ovu regiju istražuju i u njoj odmaraju predstaviti kao destinaciju vrhunske hrane, tradicije i autentičnih okusa koji na poseban način upotpunjuju ljepote destinacije.

''Mozaik okusa'' kao promocijom tradicije i modernog za stolom Kvarnera upotpunjen je još jednom divnom manifestacijom - Kvarner International Wine Festival WineRi 2026, jednom od najvažnijih eno-gastronomskih događanja u regiji. Na festivalu se predstavlja više od 110 izlagača iz desetak država, koji posjetiteljima tijekom dva dana nude više od 600 vinskih i drugih proizvoda, a posebno kreirani dio Exportdrva, s vinima Kvarnera, stavlja točku na 'i' svakom gastro doživljaju ove regije.