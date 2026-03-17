Galerija 4 4 4 4 U srijedu, 18. ožujka 2026. u 18 sati u Orisu Kući arhitekture otvara se izložba "Radne fotografije" autora Luke Dubroje, koja publici donosi rijedak pogled iza kulisa kazališnog stvaranja. U sklopu izložbe, kao dio programa Večeri u Orisu, održat će se razgovor i predavanje koje će moderirati Andrea Taraš, autorica predgovora izložbi, a ulaz je besplatan.

Izložba predstavlja seriju crno-bijelih fotografija nastalih na kazališnim probama, koje se fokusiraju na sam proces nastanka predstave, a ne na njezinu dovršenu izvedbu. Dubroja bilježi trenutke u kojima je sve još otvoreno — prostor eksperimenta, improvizacije i stalnih promjena. Time kazališnu fotografiju udaljava od klasične dokumentacije i pretvara je u autonomni vizualni narativ.

Fotografije prikazuju glumce u svakodnevnoj odjeći, scenografiju u nastajanju, rekvizite i fragmente rada, i tako stvaraju atmosferu koja oscilira između koncentracije, spontanosti i kreativnog nereda. U kadrovima se pojavljuju tragovi procesa — od tehničke opreme i razbacanih predmeta do bilješki i improviziranih rješenja — dok je pokret često tek naznačen. Takvi prizori gledatelja smještaju na granicu privatnog i javnog prostora kazališta.

Crno-bijela fotografija, kako ističe sam autor, dodatno naglašava sadržaj i jasno razdvaja stvarno od insceniranog, pridonoseći dosljednosti vizualnog izraza. Postav čini dvadesetak fotografija jednakog formata, većinom horizontalnih, uz jednu vertikalnu većeg formata koja se izdvaja unutar cjeline. Svaka fotografija popraćena je preciznim podacima o predstavi, redatelju, lokaciji i točnom trenutku snimanja, čime radovi dobivaju i dokumentarnu vrijednost.

Kako ističe Andrea Taraš u predgovoru, "Radne fotografije" zanimljive su upravo zbog svoje neposrednosti — otkrivaju neočekivane, ponekad i humoristične prizore te pružaju intiman uvid u iskustvo svih sudionika kazališnog procesa. Izložba tako funkcionira kao vrijedan zapis suvremene kazališne produkcije, ali i kao prostor novih interpretacija u budućnosti.

Fotograf i vizualni umjetnik Luka Dubroja (Zadar, 1995.) diplomirao je snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 2019. godine. Izlagao je na brojnim grupnim izložbama,a proškle se godine predstavio i samostalnom izložbom "The Gaze" u Zagrebu. U profesionalnom radu bavi se portretnom, kazališnom, televizijskom i dokumentarnom fotografijom, a u autorskom radu istražuje odnos dokumentarnog i insceniranog, s naglaskom na identitet, intimnost i proces stvaranja.

Izložba je otvorena do 27. ožujka 2026., a može se posjetiti u radno vrijeme Orisa: ponedjeljak – petak od 9 do 16 i subotom od 10 do 14 sati.

