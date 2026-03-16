Galerija 13 13 13 13 "Kada ne radi kao floor manager na NOVOJ TV - na televizijskom setu koordinira ono što se događa u studiju tijekom snimanja ili prijenosa - Maja Savić je nepovratno zaljubljena u putovanja i sve što ona donose. Do sada je posjetila čak 42 zemlje, jedna od onih koje će uvijek pamtiti je istočnoafrički otok, koji je sastavni dio Tanzanije.

U najdražem sjećanju mi je ostao Zanzibar. Tamo sam posjetila humanitarnu školu u kojoj sam imala priliku vidjeti dječicu koja je pohađaju. U jednu subotu su za nas izdvojili vremena da bi nam otpjevali svoje poznate pjesme. Osjećaj kad stanete pred tu djecu, ne znate bi li pljeskali i veselili se s njima ili ‘gutali knedle’, jer znate da su došli samo radi toga što tamo dobiju naprimjer bombone, bilježnice i slične sitnice. Uspoređujući to s razvijenim društvima hoću reći da je ok tražiti više i težiti boljem, ali treba se sjetiti i toga da ono što se kod nas podrazumijeva da imamo, mnogima je luksuz.

Snimila sam i veliku radost jedne djevojčice koja je dobila dva bombona. Ta me slika uvijek podsjeti da je dobro i dovoljno i ovoliko koliko imam", otkriva Maja i naglašava kako joj se osobito svidio pole-pole način života u Zanzibaru. Prevedeno sa svahilija taj izraz doslovno znači polako-polako ili uzmi si vremena.

Životna filozofija Zanzibara podrazumijeva sporiji tempo života, bez žurbe i stresa i uživanje u trenutku, odnosno prihvaćanje da stvari idu svojim ritmom. Pole-pole je kada hrana u restoranu dugo stiže na stol, ali nitko se ne živcira jer nema žurbe. Kada autobus ne stiže po rasporedu, a ljudi strpljivo čekaju u hladu palmi, razgovaraju i smiju se, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Kada se dan ne planira po satima nego po suncu, plimi i raspoloženju. Pole-pole podrazumijeva to da lokalci prvo požele dobrodošlicu i popričaju pa se tek onda bace na posao, kao i da ljudi imaju više vremena jedni za druge.

Koja ti je prva koja ti padne na pamet kad pomisliš na savršeno putovanje?

Jordan jer nudi raznolikost – od drevne Petre, duhovnih i povijesnih lokaliteta te spektakularne pustinje Wadi Rum do kupanja u Mrtvom moru.

Koja te destinacija pozitivno, a koja negativno iznenadila?

Pozitivno Sri Lanka jer na relativno malom prostoru nudi veliku raznolikost. U samo nekoliko sati možete prijeći put od tropskih plaža do planinskih krajolika s plantažama čaja. Na otoku se nalaze impresivni hramovi, budistička svetišta, ljubazni domaćini i Yala National Park.

Negativno Rumunjska. Zemlja je dosta kaotična, prljava i bučna te ima lošu infrastrukturu.

Mjesto koje te promijenilo?

Definitivno Zanzibar zbog humanitarnog posjeta lokalnoj školi i njihovog pole-pole načina života.

Zemlja u koju bi se voljela vratiti?

Maroko.

Najbolja hrana koju si probala – i gdje?

Španjolska, paella de marisco.

Destinacija s najpovoljnijim cijenama?

Sri Lanka.

Najljepša priroda koju si vidjela?

Island ima jednu od najimpresivnijih priroda na svijetu – od ledenjaka i vulkana do vodopada i polarne svjetlosti. Veliki dio otoka je divlji i nenaseljen, što putnicima nudi osjećaj slobode i povezanosti s prirodom.

Grad u kojem bi mogla živjeti?

U Lisabonu jer se osjećaš kao da si stalno na odmoru zbog opuštene atmosfere, ukusne hrane, prekrasnih vidikovaca, opuštanja uz ocean, tradicionalne glazbe i ulica koje svaki dan žive punim životom.

Najbolja plaža na kojoj si bila?

Skrivena plaža na Filipinima koja je dio Tam-Tam arhipelaga. Nema ime i nije razvikana jer se do nje može doći samo preporukom lokalaca ili preko jedne turističke agencije.

Najluđe iskustvo s putovanja?

Dva dana pokušaja posta za vrijeme ramazana u Egiptu i na kraju iftar s lokalcima nakon zalaska sunca.

Uspomena koje se uvijek rado sjetiš?

Plivanje s delfinima na Malti.

Destinacija s najljubaznijim domaćinima?

Filipini.

Destinacija na koju još uvijek sanjaš otići?

Vijetnam.

Tri stvari koje si naučila na putovanjima?

Snalažljivost, empatija i strpljenje.

Tri savjeta za putnike?

Pričajte i družite se s lokalcima Poštujte lokalnu kulturu Budite spontani i fleksibilni

