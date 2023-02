Proljeće u Rimu, kušanje belgijskih piva, šetnja u japankama na Cipru ili istraživanje Osla samo su neke od destinacija na koje možete letjeti Ryanairom po prijateljskim cijenama.

Akcija vrijedi za letove koje treba bukirati do 13. veljače, a leti se od 1. ožujka do 31. svibnja. Iz Hrvatske možete letjeti iz Zagreba, Pule i Zadra po cijeni od 9,99 do 24,99 eura u jednom smjeru. Imajte na umu da s količinom prtljage raste i cijena pa ako želite proći jeftino, pakirajte se štedljivo. Dodatno se plaća i rezervacija sjedala (to je važno ako imate suputnika pokraj kojeg želite sjediti), a i ako poželite nešto pojesti ili popiti tijekom leta potrebno je platiti.

Također, check-in obavite online kod kuće jer će vam ga u zračnoj luci dodatno naplatiti, a boarding pass isprintajte ili ga spremite u mobilni uređaj. Ovisno o tipu karte koji ste kupili varira i razdoblje tijekom kojeg možete obaviti online check-in. Dobro je znati i da se promjena datuma na karti papreno plaća, te da naknadno dodavanje prtljage nije jeftino.

Skrivenih troškova nema i ako se držite pravila nećete proći skuplje, ali treba pažljivo pročitati što je sve uključeno u kartu. Više o destinacijama na koje se leti iz Hrvatske i samoj ponudi potražite ovdje.

Povoljni letovi za Tunis: Prilika za bijeg na sunčani jug +2