Tunis je već dugo popularno odredište za odmor na plaži. Na sjeveru države možete pronaći divlje uvale s bijelim liticama i bujnom vegetacijom. Hammamet je odličan izbor za uživanje u suncu i popularno ljetno odredište, ako ste odsjeli u glavnom gradu Tunisu, no i druge destinacije diljem obale nude gotovo jednako iskustvo odmora.

Jedna od najvećih turističkih atrakcija u državi je i Kartaga. Posjet Kartagi jedan je od vrhunaca putovanja mnogih ljudi u Tunis jer ovo mjesto je dom je mnogih starorimskih ruševina, uključujući antičkim kupkama, antičkom amfiteataru, nekropolama i bazilikama.

Svibanj je odličan mjesec za posjet Tunisu, plaže još uvijek nisu krcate turistima, a cijene hotela povoljnije su nego u udarnim terminima u srpnju i kolovozu.

Do Kartage u Tunisu možete putovati cijele godine i to letom iz Budimpešte s presjedanjem. U nastavku istražite neke prijedloge termina po povoljnim cijenama.



6.5. 2023. – 20. 5. 2023. = od 203 €

4.5. 2023. – 10. 5. 2023. = od 199 €

2.5. 2023. – 9. 5. 2023. = od 219 €

Istražite sve letove prema Tunisu ovdje .

Let do Kartage iz Budimpešte traje od 5 do 9 sati, ovisno o presjedanju, a putujete sa Lufthansom. U cijenu karte nije uključena dodatna prtljaga, već samo isključivo ruksak/torba do 8 kilograma težine. Više informacija o samoj politici prtljage možete potražiti ovdje .

