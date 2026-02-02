Galerija 1 1 1 1 Putovanja su mi oduvijek jedna od najljepših stvari u kojima čovjek može uživati. Otići u nepoznato, doživjeti drugu kulturu, običaje, vidjeti nešto novo – sve su to stvari koje putovanja nose. Nekad sam putovao posve bezbrižno i bez velikog planiranja, jednostavno bismo se zaputili na neko odredište i u hodu dogovarali što ćemo.

Dolaskom podmlatka u život, uvjerio sam se da se i dalje, samo malo drugačije, putuje bez problema, tako da sve one priče o tome kako je „nemoguće putovati s djecom“ su obične gluposti i opravdanja da nigdje ne ideš, jer ti se zapravo ne da. Otkad su nasljednice tu, solidno smo se kretali, a ovo su neke od odredišta koje bih preporučio, ali i neka gdje je tek plan se otisnuti.

Alpe (planine općenito)

Odluka da dio ljeta provedemo u planinama pokazala se punim pogotkom. Prvi put kad smo negdje tako išli bila je 2021. te je svijetom vladao jedan neugodni virus. No, ako ništa, donio je dobre popuste za smještaj, pa smo hotel u Dolomitima za današnje pojmove platili smiješnu cijenu.

Godinu poslije „pao“ je Flachau, zatim Zakopane u Poljskoj, a zadnje dvije godine austrijska odredišta. U međuvremenu, više ne idemo sami, već s prijateljima, tako da rentamo kuće s velikim dvorištem i imamo priličan komfor. Temperatura koja rijetko kad prelazi 27 stupnjeva, noći u kojima se ne budiš mokar jer te vrućina ubije, djeca koja mogu biti na zraku cijeli dan jer je temperatura „prijateljska“ samo su neki od razloga zašto se isplati ići u planine. Osobno, Dolomiti izgledaju najljepše (ali su u najskuplji), ali ni Austrija mnogo ne zaostaje. A da je u planinama magično i zimi, ne treba posebno napominjati.

Toskana - 4 (Foto: Vedran Jurić)

Toskana

U ovu čarobnu talijansku regiju otisnuli smo se prošle godine u petom mjesecu, što se pokazalo savršenim trenutkom za tako nešto. Smještaj smo našli u jednom od toskanskih sela, a pogled koji smo imali svako jutro na okolne brežuljke i vinograde bio je nenadmašan. Iako možda ne obiluje morem sadržaja za djecu (ali nije ni da ih nema), Toskana je sasvim dobra ideja, jer se sastoji od niza manjih gradova kojima se čovjek može prošetati i obići ih, kupiti djeci „gelato“, doživjeti i vidjeti nešto novo, pojesti paštu na 1001 način…

S djecom jedino treba izbjegavati veće gradove, tako da smo mi preskočili Firencu, jer nema smisla ići u takvu gužvu. Ali, kako Toskana nudi stvarno dosta toga, preživjet ćete i bez Michelangelovog Davida i Galerije Ufizzi.

Slovenija

Sreća da je od Zagreba (pod uvjetom da živite u zapadnom dijelu grada) doslovno na 20 minuta vožnje. Hoćeš prirodne ljepote? Eto ti Bled i Bohinj. Hoćeš gradove? Eto ti Ljubljana. Hoćeđ sadržaje za djecu? Obavezno odi u ljubljanski ZOO, ali i Tehnopark Celje (gdje se mi već pripremamo dugo, ali nikako da se već jednom „otisnemo“).

Slovenija je s djecom je uglavnom, odličan izbor, te je često pohodimo. Od šetnje uokolo bledskog jezera, izleta na Pokljuku, pa da ljubljanskog ZOO vrta, kad ne znamo di bismo, izbor pada na ovu malu, ali veliku zemlju. Da ne zaboravim, već smo toliko puta bili i na Jelenovom grebenu da imamo osjećaj kako me neki od jelena već i poznaju… A družili smo se i s alpakama na jednom ranču. Uglavnom, ako odvedete djecu u Sloveniju – greške nema.

Zabavni parkovi - 4 (Foto: Shutterstock)

Bavarska

Ono što planiramo u nekoj skoroj budućnosti, svakako je i posjet Bavarskoj. Za početak, grehota bi bila preskočiti Tehnički muzej u Munchenu koji me prije desetak godina prilično oduševio. S obzirom da je isti interaktivan, djeci zabave neće nedostajati. Ipak, kruna i glavni razlog zašto sjesti u auto i voziti 6,7 sati leži u činjenici da se u mjestu Gunzburg nalazi Legoland.

Kako starija slaže kockice i s „legićima“ već radi čuda, a mlađe se jednako vesele Duplo kockicama, uopće ne sumnjam da bi ovaj izlet bio pun pogodak. A nakon što čovjek obiđe svijet Lego kocaka, ima tu još dovoljno manjih gradova poput Rothenburga, te dvoraca poput Disney dvorca – Neuschwansteina.

Beč

Grad koji je iz Zagreba također relativno blizu, samo nikako „skoknuti“ do njega i organizirati neki izlet. Iako dječjih parkova i sadržaja ne manjka, ovdje bih išao prvenstveno zbog zoološkog vrta. Naime, Beč je jedan od rijetkih zooloških i nama svakako najbliži u kojima je moguće vidjeti pandu. Da, baš pravu pravcatu crno bijelu pandu. Uz pande, druga životinja koja nije česta je koala, tako da, moramo krenuti uskoro i put austrijske prijestolnice da najstarijoj ispunimo želju da konačno i uživo ugleda to australsko čudo…