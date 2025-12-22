Galerija 1 1 1 1 Launbot je kompaktan prijenosni uređaj tvrtke ZERA Lab loji garantira istovremeno sušenje i glačanje odjeće.
Riječ je o putnom robotskom gadgetu dimenzija 145 mm x 170 mm i težine oko 265 grama koji se može objesiti bilo gdje u prostoriji – koristi toplinu i tlak zraka kako bi brzo osušio odjeću i uklonio nabore s njih.
Uz njegovu pomoć možete ispeglati sve od donjeg rublja do košulja, hlača i haljina dok ste na putovanju, kampiranju, ali i kod kuće.
Launbot je praktična alternativa tradicionalnim sušilicama i glačalima - odjeća se vješa direktno na uređaj, a on napuhuje zračne jastuke oko odjevnog predmeta koji istovremeno suše i zaglađuju nabore na odjeći.
Launbot uređaj za sušenje i glačanje odjeće tvrtke ZERA Lab (Foto: Profimedia)
Uređaj koristi umjetnu inteligenciju za podešavanje temperature, protoka zraka i potrebnog vremena da bi se osušile i ispeglale različite tkanine.
Vrijeme sušenja ovisi o vrsti odjevnog predmeta i o materijalu od koje je isti napravljen. Za sušenje pamučne majice kratkih rukava i njezino glačanje, primjerice, bit će vam potrebno oko pola sata, kažu proizvođači.
Da zaista ima interesa za ovaj proizvod, svjedoče i podaci na Kickstarteru na kojem je Launbot predstavljen prije otprilike dva tjedna. Iako je ZERO Lab zatražio tek oko 3855 dolara za proizvodnju uređaja preko ove internetske platforme za financiranje, taj je cilj davno premašen - dosada su skupili više od 630.000 dolara.
Kako izgleda Launbot i kako funkcionira, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.
