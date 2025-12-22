Galerija 1 1 1 1 Launbot je kompaktan prijenosni uređaj tvrtke ZERA Lab loji garantira istovremeno sušenje i glačanje odjeće.

Riječ je o putnom robotskom gadgetu dimenzija 145 mm x 170 mm i težine oko 265 grama koji se može objesiti bilo gdje u prostoriji – koristi toplinu i tlak zraka kako bi brzo osušio odjeću i uklonio nabore s njih.

Uz njegovu pomoć možete ispeglati sve od donjeg rublja do košulja, hlača i haljina dok ste na putovanju, kampiranju, ali i kod kuće.

Launbot je praktična alternativa tradicionalnim sušilicama i glačalima - odjeća se vješa direktno na uređaj, a on napuhuje zračne jastuke oko odjevnog predmeta koji istovremeno suše i zaglađuju nabore na odjeći.

Launbot uređaj za sušenje i glačanje odjeće tvrtke ZERA Lab (Foto: Profimedia)

Uređaj koristi umjetnu inteligenciju za podešavanje temperature, protoka zraka i potrebnog vremena da bi se osušile i ispeglale različite tkanine.

Vrijeme sušenja ovisi o vrsti odjevnog predmeta i o materijalu od koje je isti napravljen. Za sušenje pamučne majice kratkih rukava i njezino glačanje, primjerice, bit će vam potrebno oko pola sata, kažu proizvođači.

Da zaista ima interesa za ovaj proizvod, svjedoče i podaci na Kickstarteru na kojem je Launbot predstavljen prije otprilike dva tjedna. Iako je ZERO Lab zatražio tek oko 3855 dolara za proizvodnju uređaja preko ove i nternetske platforme za financiranje, taj je cilj davno premašen - dosada su skupili više od 630.000 dolara.

Kako izgleda Launbot i kako funkcionira, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

