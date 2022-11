Na jugu Sinajskog poluotoka u Egiptu smjestio se obalni grad imena Sharm El Sheikh. Tijekom cijele godine tisuće turista okupljaju se na prekrasnim plažama tog obalnog ljetovališta. Poznat među europskim putnicima i Arapima u potrazi za opuštenijom atmosferom, Sharm El Sheikh donosi mnoštvo aktivnosti koje će posjetitelje učiniti sretnima.

Nekoć malo ribarsko selo, sada jedno od najvećih imena u turizmu, Egipat je ponosan što je transformirao Sharm El Sheikh u najpoznatije ljetovalište na Crvenom moru. Nudeći otvoreniju i opušteniju atmosferu nego u većini zemlje, turisti se osjećaju kao kod kuće dok posjećuju taj grad.

Iako u njemu nećete doživjeti pravu kulturu i povijest Egipta, grad je odlična polazišna točka za brojne izlete diljem poluotoka.

Do Sharm El Sheikha možete po navedenoj cijeni letjeti samo u jednom terminu, i to od 6. do 12. veljače 2023. godine.

Let s presjedanjem do Sharm El Sheikha iz Zagreba trajat će gotovo cijeli dan, no imat ćete čak 17 sati za uživanje u Milanu. Putujete kompanijom RyanAir do Milana, a od Milana do Sharm El Sheika kompanijom Easy Jet.

Ako vas brinu dimenzije prtljage, pročitajte naš članak o dimenzijama prtljage koju dobivate uz plaćenu kartu. Podsjetite se i zašto se cijene avionskih karata toliko često mijenjaju .

Važne informacije prije samog putovanja

Prije nego što se odvažite na planiranje putovanja i prije samog odlaska u zračnu luku, savjetujemo vam da istražite koje su aktualne mjere na snazi u Egiptu. Aktualne informacije možete pratiti ovdje .