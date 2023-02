Bliski istok, taj golemi komad teritorija, putnici često zanemaruju jer većina ovaj jedinstveni dio Zemlje ne doživljava kao dom najvećih i najljepših pustinja, beskrajnih bazara s čudnovatim mirisnim začinima te krajem tople dobrodošlice beduina. Štoviše, većinu vremena međunarodni mediji samo vole dijeliti slike katastrofa i loših stvari koje se događaju na Bliskom istoku.

Ovo iskrivljavanje stvarnosti mijenja percepciju ljudi do te mjere da cijeli Bliski istok neopravdano postaje vlasnik titule opasnog mjesta za putovanje, no stvarnost je potpuno drugačija.

Bliski istok sastoji se od 14 različitih zemalja koje se međusobno uvelike razlikuju i nisu baš tako opasne kako bismo na prvu pomislili. Mnoga istraživanja pokazuju da su gradovi poput Dohe ili Dubaija jedni od najsigurnijih na cijelom svijetu. Naravno, pridržavate li se kulture i pravila koja su normalna u tim područjima.

Granice Bliskog istoka proizvoljne su i nedefinirane, no najčešće uključuju Bahrein, Cipar, Egipat, Tursku, Iran (Perziju), Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate, Jemen, Zapadnu obalu i Pojas Gaze.

U nastavku vam donosimo pet bliskoistočnih država u koje možete putovati povoljnim letovima low budget aviokompanija i otkriti gostoljubivost i kulturu zbog kojih ćete se uvijek htjeti vratiti u ove krajeve.

Egipat

Kada: rujan, ožujak, travanj

Kako: Ryanair + EasyJet iz Beča ili Zagreba (preko Milana od 140 eura)

Egipat je možda poznat po drevnom blagu i bogatoj povijesti, ali ova nacija ima još više nego što biste očekivali. Od tirkiznoga mora i zlatnih pješčanih plaža do izvanredne arhitekture i prirodnih terapija, Egipat je vrijedan vašeg posjeta. Stari Egipat jedna je od najzanimljivijih i najstarijih civilizacija na svijetu. Velike piramide u Gizi, uz staroegipatske kipove i grobnice, i dalje plijene pažnju vrhunskih arheologa, ali i svijeta.

Jordan

Kada: cijele godine

Kako: Ryanair iz Budimpešte (od 35 eura), Beča (od 53 eura) ili Venecije (38 eura)

Veličanstvena drevna arhitektura, avanture u pustinji, ronjenje u dubokom moru, smještaj u šatorima s nevjerojatnim pogledom, ukusna jordanska kuhinja, spektakularna sveta mjesta, Crveno i Mrtvo more samo su neki od razloga za posjet Jordanu.

Jordan je dom povijesnih gradova, muzeja i luksuznih odmarališta uz plažu i ima ponešto za sve interese. Budući da u Jordanu postoji toliko mnogo stvari u kojima možete uživati, na vama je samo da odaberete kako ćete provesti vrijeme.

Uz svoje dvorce, hramove od pijeska i crkve, brojni gradovi, uključujući Petru i Amman, mogu se pohvaliti svjetski poznatim muzejima s drevnim artefaktima. Bilo da se nadate da ćete saznati više o Hašemitskom kraljevstvu ili se samo želite diviti lijepim građevinama, veličanstvena arhitektura i arheološke ruševine ove nacije okupirat će vas barem tjedan dana.

Saudijska Arabija

Kada: studeni - travanj

Kako: Wizz Air iz Budimpešte (od 89 eura)

2019. godine Saudijska Arabija je otvorila svoja vrata međunarodnim turistima svih pozadina, ne samo muslimanima na hodočašću. Njihov sjajni novi i jednostavan sustav turističkih e-viza znači da više od 49 nacionalnosti sada može dobiti e-vizu za manje od 15 minuta.

Posljednjih godina turističke vize doslovno nisu postojale, pa je ovo jedna velika novost za sve putnike. Lijepe su to vijesti jer Saudijska Arabija svojim posjetiteljima može puno toga ponuditi.

Ujedinjeni Arapski Emirati

Kada: studeni - travanj

Kako: Wizz Air iz Budimpešte (od 89 eura)

Sedam emirata, jedno odredište - posjetite Ujedinjene Arapske Emirate i otkrijte zemlju bogate povijesti i tradicije. Krenite na izlet u pustinju i istražite divlju stranu Arabije. Zatim opustite um, tijelo i dušu u ekskluzivnim odmaralištima. Ne manjka razloga zbog kojih biste trebali posjetiti Ujedinjene Arapske Emirate.

Ova mala zemlja smještena u Perzijskom zaljevu dom je najviše zgrade na svijetu, nekih od najluksuznijih hotela ikada viđenih i mješavine tradicije i noviteta koja se rijetko može naći u drugim zemljama. Najbolji razlozi za posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogu se pronaći u svakom od njegovih Emirata, a svi nude svoja jedinstvena iskustva.

Kuvajt

Kada: studeni - travanj

Kako: low budget let do UAE-a pa zatim let do Kuvajta

Ova zemlja možda nije jedna od najpopularnijih destinacija na Bliskom istoku, ali posjet Kuvajtu fascinantno je iskustvo koje ćete sigurno cijeniti! Uostalom, to je jedinstvena i sigurna zemlja koja može mnogo toga ponuditi svojim posjetiteljima.

Neka vas njegova veličina ne zavara jer posjetitelji koji prvi put putuju u Kuvajt uvijek nađu mnogo razloga da se vrate! Osim svojih intrigantnih atrakcija i prirodnih čuda, Kuwait City također ima uravnotežen šarm autentičnog arapskog osjećaja i modernosti, što ga čini više od puke pustinjske oaze. Najbolji dio? Ima jedan od najjednostavnijih procesa podnošenja zahtjeva za vizu u svijetu, tako da ulazak može biti prilično brz i jednostavan.