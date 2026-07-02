Galerija 2 2 2 2 Za sve koji još traže ideju za ljetovanje na Jadranu, CrnoJaje.hr donosi ponude koje kombiniraju more, hotelske sadržaje, polupansion ili all inclusive uslugu te pogodnosti za obitelji s djecom. Vodice i Trogir nude različite stilove odmora, od zabave i bazena do mirnijeg obiteljskog boravka uz brojne aktivnosti.

Ljeto u Vodicama uz bazene, fitness i Beach Club La Playa

Hotel Imperial 3* u Vodicama smješten je uz more, u okruženju borove šume i mediteranskog parka, što ga čini dobrim izborom za parove i obitelji koje žele klasičan ljetni odmor uz dodatne sadržaje. Ponuda uključuje 5 ili 7 noćenja na bazi polupansiona za dvije osobe, uz buffet doručak i večeru. Uz večeru su uključena pića sa šankomata, odnosno voda, sokovi, vino i pivo. Gostima su na raspolaganju unutarnji i vanjski bazen, fitness, prostor za kardio vježbe, sezonski animacijski program, besplatan Wi-Fi i besplatan parking. Poseban dodatak ponudi je besplatan ulaz za dvije odrasle osobe u Beach Club La Playa, u razdoblju od 30. lipnja do 24. kolovoza tijekom glazbenog programa. Istražite detalje ponude ovdje.

Trogir i Hotel Medena za odmor tik uz more

Za one koji žele ljetovati u blizini jednog od najljepših dalmatinskih gradova, tu je ponuda za Hotel Medena u Segetu Donjem pokraj Trogira. Hotel je smješten uz more, okružen borovom šumom i udaljen samo nekoliko koraka od šljunčane plaže. Ponuda uključuje 7 noćenja na bazi polupansiona za dvije osobe ili za dvije odrasle osobe i jedno dijete do 7 godina. Doručak i večera poslužuju se na bazi buffeta, a dostupne su različite opcije soba, ovisno o željenoj strani hotela i kategoriji smještaja. Hotel Medena posebno je zanimljiv za goste koji vole aktivan odmor jer se u sklopu kompleksa nalaze teniski tereni, sportska igrališta, mini-golf, trim staza, vanjski bazen, dječje igralište, Spray park i sadržaji za obiteljsku zabavu. Dodatna prednost je blizina Trogira, čija je povijesna jezgra pod zaštitom UNESCO-a, pa se odmor lako može spojiti s razgledavanjem i večernjim šetnjama. Istražite detalje ponude ovdje.

Za sve ponude obavezna je provjera raspoloživosti prije kupnje kupona, a rezervaciju je potrebno potvrditi odmah nakon kupnje prema uputama partnera.

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