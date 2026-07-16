Ako volite azijska jela i hrskavu prženu piletinu, ovaj recept za piletinu u umaku od meda bi vam se mogao svidjeti. Tajna savršene teksture krije se u duplom prženju koje stvara laganu i izrazito hrskavu koricu, dok sočni komadići pilećih zabataka ostaju divno mekani iznutra.
Sve se na kraju povezuje u sjajnom umaku od meda, sojinog umaka i češnjaka koji je istovremeno sladak, aromatičan i pun okusa. Dobar tek!
Piletina u umaku od meda - sastojci:
Za piletinu
- 450 g pilećih zabataka bez kosti i kože
- 1 čajna žličica umaka od soje
- 1/4 čajne žličice soli
- 1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra
- 30 g kukuruznog škroba
- oko 950 ml ulja, za prženje
Za smjesu za pohanje
- 95 g kukuruznog škroba
- 30 g glatkog brašna
- 1/2 čajne žličice praška za pecivo
- 1/2 čajne žličice soli
- 120 ml ledeno hladne vode
- 1 bjelanjak
Za umak
- 85 g meda
- 2 čajne žličice umaka od soje
- 1 čajna žličica svijetlog kukuruznog sirupa (po želji može i dodatna žličica meda)
- 1 čajna žličica jabučnog ili vinskog octa
- 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana ili naribana
- 1 žlica preprženog sezama
- 1 mladi luk, tanko narezan
Piletina u umaku od meda - priprema:
- Pileće zabatke posušite papirnatim ručnikom pa narežite na komade veličine zalogaja.
- U zdjeli pomiješajte piletinu, soja umak, sol i papar. Dodajte 30 g kukuruznog škroba i dobro promiješajte kako bi svaki komad bio ravnomjerno obložen. Ostavite u hladnjaku dok pripremate ostatak sastojaka.
- U jednoj zdjeli pomiješajte kukuruzni škrob, brašno, prašak za pecivo i sol.
- U drugoj zdjeli lagano umutite ledeno hladnu vodu i bjelanjak pa ulijte među suhe sastojke. Promiješajte tek toliko da se sastojci sjedine. Smjesa treba biti nešto gušća, ali još uvijek tekuća. Nemojte je previše miješati.
- U dubljem loncu zagrijte ulje na otprilike 175 stupnjeva..
- Komade piletine uronite u smjesu za pohanje. Višak lagano ocijedite uz rub zdjele pa pažljivo spuštajte u zagrijano ulje.
- Pržite u nekoliko manjih tura oko 4 minute. Piletina će biti pečena, ali će korica ostati svijetla. Izvadite je na rešetku ili papirnati ubrus.
- Zagrijte ulje na 200 stupnjeva.
- Ponovno pržite piletinu u dvije ture oko 2 minute, odnosno dok ne dobije intenzivnu zlatnosmeđu boju i postane izrazito hrskava.
- Izvadite na rešetku ili ubrus.
- U manjem loncu pomiješajte med, soja umak, kukuruzni sirup, ocat i češnjak. Uz neprestano miješanje zagrijavajte dok umak ne zakipi. Maknite s vatre.
- Dodajte prženu piletinu i lagano promiješajte kako bi svaki komad bio ravnomjerno obložen umakom. Pospite preprženim sezamom i narezanim mladim lukom te odmah poslužite.
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