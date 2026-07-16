Ako volite azijska jela i hrskavu prženu piletinu, ovaj recept za piletinu u umaku od meda bi vam se mogao svidjeti. Tajna savršene teksture krije se u duplom prženju koje stvara laganu i izrazito hrskavu koricu, dok sočni komadići pilećih zabataka ostaju divno mekani iznutra.

Sve se na kraju povezuje u sjajnom umaku od meda, sojinog umaka i češnjaka koji je istovremeno sladak, aromatičan i pun okusa. Dobar tek!

Piletina u umaku od meda - sastojci: Za piletinu 450 g pilećih zabataka bez kosti i kože

1 čajna žličica umaka od soje

1/4 čajne žličice soli

1/4 čajne žličice svježe mljevenog crnog papra

30 g kukuruznog škroba

oko 950 ml ulja, za prženje Za smjesu za pohanje 95 g kukuruznog škroba

30 g glatkog brašna

1/2 čajne žličice praška za pecivo

1/2 čajne žličice soli

120 ml ledeno hladne vode

1 bjelanjak Za umak 85 g meda

2 čajne žličice umaka od soje

1 čajna žličica svijetlog kukuruznog sirupa (po želji može i dodatna žličica meda)

1 čajna žličica jabučnog ili vinskog octa

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana ili naribana

1 žlica preprženog sezama

1 mladi luk, tanko narezan Piletina u umaku od meda - priprema: Pileće zabatke posušite papirnatim ručnikom pa narežite na komade veličine zalogaja. U zdjeli pomiješajte piletinu, soja umak, sol i papar. Dodajte 30 g kukuruznog škroba i dobro promiješajte kako bi svaki komad bio ravnomjerno obložen. Ostavite u hladnjaku dok pripremate ostatak sastojaka. U jednoj zdjeli pomiješajte kukuruzni škrob, brašno, prašak za pecivo i sol. U drugoj zdjeli lagano umutite ledeno hladnu vodu i bjelanjak pa ulijte među suhe sastojke. Promiješajte tek toliko da se sastojci sjedine. Smjesa treba biti nešto gušća, ali još uvijek tekuća. Nemojte je previše miješati. U dubljem loncu zagrijte ulje na otprilike 175 stupnjeva.. Komade piletine uronite u smjesu za pohanje. Višak lagano ocijedite uz rub zdjele pa pažljivo spuštajte u zagrijano ulje. Pržite u nekoliko manjih tura oko 4 minute. Piletina će biti pečena, ali će korica ostati svijetla. Izvadite je na rešetku ili papirnati ubrus. Zagrijte ulje na 200 stupnjeva. Ponovno pržite piletinu u dvije ture oko 2 minute, odnosno dok ne dobije intenzivnu zlatnosmeđu boju i postane izrazito hrskava. Izvadite na rešetku ili ubrus. U manjem loncu pomiješajte med, soja umak, kukuruzni sirup, ocat i češnjak. Uz neprestano miješanje zagrijavajte dok umak ne zakipi. Maknite s vatre. Dodajte prženu piletinu i lagano promiješajte kako bi svaki komad bio ravnomjerno obložen umakom. Pospite preprženim sezamom i narezanim mladim lukom te odmah poslužite.

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