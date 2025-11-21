Galerija 0 0 0 Stižu hladni dani, a s njima i jedna od najzabavnijih obiteljskih atrakcija ovog studenog – Circus Grande Colosseum ponovno dolazi u Zagreb, i to s nevjerojatnim popustom od 50% zahvaljujući posebnoj Black friday ponudi dostupnoj na portalu Crno Jaje.

Riječ je o Karneval Circus Showu, programu koji svake godine oduševi publiku svih uzrasta i lako postane jedan od onih događaja o kojima se priča još dugo nakon što se zastor zatvori. Publika može očekivati šareni, dinamični i uzbudljivi program koji Circus Grande Colosseum njeguje već generacijama. Riječ je o svjetski poznatoj obiteljskoj trupi koja danas djeluje u svojoj devetoj generaciji, s više od 45 godina poslovanja i tradicije. Hrvatska publika ih već dobro poznaje jer se rado vraćaju upravo zbog toplog prijema i punih tribina.

Show donosi spoj adrenalinskih točaka i vedrog, veseljem ispunjenog nastupa koji u zraku ostavlja onaj prepoznatljivi osjećaj cirkuske čarolije. Na pozornici se izmjenjuju akrobati, klaunovi, majstori iluzija i žongleri, a jedan od najvećih hitova iz godine u godinu ostaje impresivan globus smrti u kojem motociklisti prkose gravitaciji. Ovog puta uveden je i potpuno novi segment - Paw Patrol show tijekom vikenda, a mališani se mogu fotografirati s omiljenim likovima uz malu nadoplatu.

Predstava je prikladna za cijelu obitelj, a posebno je pogodna za najmlađe jer djeca do dvije godine ulaze besplatno. Ulaznice vrijede za sektor B ili C, ovisno o odabranoj opciji, i mogu se iskoristiti za jednu osobu, bilo odraslu ili dijete od 2 do 12 godina.

Circus Grande Colosseum i ove godine donosi Animal Friendly Show, što će razveseliti sve koji žele uživati u vrhunskoj predstavi bez sudjelovanja životinja. U prostoru grijanog šatora atmosfera je uvijek topla, šarena i ugodna, baš kakvu jedan pravi karnevalski cirkus treba imati. Ponuda je dostupna isključivo na portalu Crno Jaje, a s obzirom na 50% popusta, ulaznice će se vrlo brzo rasprodati. Savršen razlog da ovog studenoga Zagreb posjeti cirkuska čarolija kakva se rijetko viđa.

Predstava se izvodi u grijanom cirkuskom šatoru na adresi Vrapče, Ilica 427 (Val-Metal parking), a traje puna 90 minuta. Kupon vrijedi od 18. do 30. studenoga 2025., a predstave se održavaju u popodnevnim i večernjim terminima. Radnim danima su to izvedbe u 15:00 i 18:00 sati, dok se petkom 21. i 28. studenoga održava samo predstava u 18:00. Subote i nedjelje nude dvostruku dozu cirkuske magije u oba termina, pa ih je lako uklopiti u obiteljski izlet ili poslijepodnevni izlazak.

