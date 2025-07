Galerija 7 7 7 7 Ljeto je tu, a ti još važeš između izleta do obližnje rijeke i popodnevnog kupanja u plastičnom bazenu na terasi?

Umjesto da odustaneš od mora, baci oko na tri odlične ponude koje donosi portal Crno jaje, a koje uključuju sve ono što zamišljaš pod idealnim odmorom: šum mora, miris borova, večere uz vino, doručke s pogledom na more – i sve to za cijenu koja još uvijek stane u realan budžet za ljetni godišnji odmor.

5 noćenja uz more, polupansion i neograničeno vino za 649 eura

Za one koji traže savršen spoj prirode i mora, tu je Omiš, konkretno, Turističko naselje Brzet . Smješteno u hladovini borove šume, svega 20 metara od šljunčane plaže. Pet noćenja s polupansionom za dvoje platiti ćete 649 eura, a u cijenu je uključeno i neograničeno piće uz večeru (vino, sok, voda).

Lokacija je idealna za parove i sve one koji žele šetati uz more do centra Omiša, istraživati kanjon Cetine ili se popeti do tvrđave Fortica. Sobe su klimatizirane, većina ima balkon s pogledom na more, a tu je i povijesni šarm: u sklopu naselja nalazi se crkvica Sv. Eufemije iz 5. stoljeća. Kupon vrijedi za termin od 14.07. do 19.07.2025., što znači da je ovo prava last-minute akcija u srcu sezone. Rezervirajte ovu ponudu ovdje .

3 ili 7 noći u Istri već od 330 eura – uz doručak, bazene i večernju zabavu

Ako ste više za opušteniju atmosferu i istraživanje Istre, Duga Uvala je ozbiljan kandidat. U istoimenom hotelu, smještenom tik do plaže i okruženom zelenilom, možete provesti 4 dana (3 noći) već od 330 eura za dvije osobe , i to u srcu sezone, između 5. srpnja i 31. kolovoza.

U cijenu je uključen doručak, a gosti mogu besplatno koristiti unutarnje i vanjske bazene s morskom vodom, fitness dvoranu, sprave za vježbanje na otvorenom te uživati u večernjoj živoj glazbi na terasi. Tu je i kilometarska šetnica uz more, sportovi, biljar, mini golf i mogućnost najma bicikla. Djeca do 3 godine borave besplatno, a starija djeca ostvaruju popuste, što ovo čini jednim od najpovoljnijih obiteljskih odmora na tržištu. Rezervirajte ovu ponudu ovdje .

7 noći s djecom gratis i korištenjem bazena već od 899 eura

Za one koji putuju s djecom, ali ne žele bankrotirati, Vodice nude savršenu kombinaciju. U Hotelu Imperial 3* možete ljetovati uz 5 ili 7 noćenja s polupansionom za dvoje odraslih i do dvoje djece do 6 godina gratis, sve to već od 899 eura.

Hotel Imperial - 1 (Foto: PR)