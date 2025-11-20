Galerija 0 0 0 0 Zemlja je prepuna tajanstvenih mjesta koje ljudi nisu još uvijek istražili do kraja. Naneghat u indijskoj državi Maharashtra jedno je od takvih područja. Riječ je osebujnoj planini u gorju Zapadni Gati ili Sahyadri što na hiduskom označava dobronamjerne planine, a koje se nalaze otprilike tri sata vožnje automobilom od Mumbaija.



Naneghat je poznat među ljubiteljima prirode po izazovnom planinarskom terenu, prekrasnoj prirodi, ali i obrnutom vodopadu. Da, dobro ste pročitali. Umjesto da voda teče niz planinu, ona se penje prema vrhu. Ili je to barem slučaj tijekom sezone monsuna kada su vjetrovi toliko jaki da potiskuju vodu prema vrhu i tako prkose gravitaciji.

Vodo se slijeva niz planinu kad nema snažnih vjetrova (Foto: Shutterstock)

Najbolje vrijeme za opažanje ovog prirodnog fenomena je između lipnja i rujna svake godine, a posebice u mjesecu srpnju i kolovozu. Ipak, važno je napomenuti da je područje iznimno sklisko na vrhuncu sezone monsuna i da su odgovarajuće planinarske gojzerice i druga planinarska oprema apsolutni imperativ.



Nemojte dolaziti ovdje ako nemate planinarskog iskustva, a bilo bi poželjno sa sobom povesti i lokalnog vodiča kako bi biste naišli na probleme.



Do vodopada vodi dobro označena staza dužine oko pet kilometara, a koju možete svladati za otprilike dva sata.

Slapovi Duge: "Jedan od najljepših prirodnih dragulja koje sam posjetio u Bosni i Hercegovini" +5