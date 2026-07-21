Patlidžan pizza oduševit će i ljubitelje pizze i ljubitelje patlidžana, a ako ste i jedno i drugo, možda ste upravo pronaštli svoje novo omiljeno jelo. Brže i jednostavnije od parmigiane, zdravije i laganije od pizze, ovo će vas jelo osvojiti i okusom i jednostavnošću pripreme.
Ovaj recept idealan je kao lagani ručak, večera, toplo predjelo ili zalogaj za druženja, a priprema traje svega pola sata.
Patlidžan pizza bez tijesta - sastojci:
- 1 veliki patlidžan
- 1 ½ žlice maslinova ulja
- 120 ml umaka od rajčice
- 2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
- sol
- svježe mljeveni crni papar, po ukusu
- 1 čajna žličica sušenog origana
- 90 g mozzarelle
- 90 g cherry rajčica, prepolovljenih
- 45 g narezanih maslina
- svježi bosiljak, za posluživanje
Patlidžan pizza bez tijesta - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva i lim za pečenje obložite papirom za pečenje.
- Patlidžan narežite na kolutove debljine oko 1 cm. Svaku krišku premažite maslinovim uljem s obje strane i rasporedite na lim.
- Posolite, popaprite i pospite polovicom origana. Pecite 15 minuta, kako bi patlidžan omekšao i otpustio dio tekućine.
- Za to vrijeme pomiješajte umak od rajčice s nasjeckanim češnjakom, preostalim origanom te malo soli i papra.
- Izvadite patlidžan iz pećnice pa svaku krišku premažite pripremljenim umakom. Dodajte mozzarellu, cherry rajčice i masline.
- Vratite u pećnicu i pecite još 10 do 12 minuta, dok se sir ne otopi i lagano ne zapeče.
- Prije posluživanja pospite svježim bosiljkom. Po želji, posljednje 1 do 2 minute uključite funkciju grilla za još ljepšu zapečenu koricu.
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