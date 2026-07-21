Patlidžan pizza oduševit će i ljubitelje pizze i ljubitelje patlidžana, a ako ste i jedno i drugo, možda ste upravo pronaštli svoje novo omiljeno jelo. Brže i jednostavnije od parmigiane , zdravije i laganije od pizze, ovo će vas jelo osvojiti i okusom i jednostavnošću pripreme.

Ovaj recept idealan je kao lagani ručak, večera, toplo predjelo ili zalogaj za druženja, a priprema traje svega pola sata.

Patlidžan pizza bez tijesta - sastojci: 1 veliki patlidžan

1 ½ žlice maslinova ulja

120 ml umaka od rajčice

2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

sol

svježe mljeveni crni papar, po ukusu

1 čajna žličica sušenog origana

90 g mozzarelle

90 g cherry rajčica, prepolovljenih

45 g narezanih maslina

svježi bosiljak, za posluživanje Patlidžan pizza bez tijesta - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva i lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Patlidžan narežite na kolutove debljine oko 1 cm. Svaku krišku premažite maslinovim uljem s obje strane i rasporedite na lim. Posolite, popaprite i pospite polovicom origana. Pecite 15 minuta, kako bi patlidžan omekšao i otpustio dio tekućine. Za to vrijeme pomiješajte umak od rajčice s nasjeckanim češnjakom, preostalim origanom te malo soli i papra. Izvadite patlidžan iz pećnice pa svaku krišku premažite pripremljenim umakom. Dodajte mozzarellu, cherry rajčice i masline. Vratite u pećnicu i pecite još 10 do 12 minuta, dok se sir ne otopi i lagano ne zapeče. Prije posluživanja pospite svježim bosiljkom. Po želji, posljednje 1 do 2 minute uključite funkciju grilla za još ljepšu zapečenu koricu.

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