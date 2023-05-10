U Portugalu sigurno nećete ostati gladni. Zemlja u kojoj je sasvim normalno naručiti sendvič od svinjetine, kobasice, šunke i sira u umaku od rajčice i piva (Francesinha), na jelovniku ima i odrezak s jajetom pečenim na oko, prženim krumpirićima i rižom. Bitoque potječe iz Beire u Portugalu i u prošlosti se radio isključivo od tankih junećih odrezaka, no danas je i svinjetina dobrodošla. Česta opcija za ručak nađe se i u restoranima brze hrane po cijeni od oko pet eura, a vjerujemo i da je čest izbor nakon dugih večeri s puno alkohola. Najčešće ćete naići na ramstek kojem slast daje pasta od crvene paprike - massa de pimentão. Pasta se nerijetko dodaje i u marinadu kako bi meso imalo karakterističnu aromu.

Bitoque - sastojci: 4 juneća (ili svinjska) odreska

1 žlica masse de pimentão (pasta od crvene paprike)

ulje za prženje

15 g maslaca

120 ml suhog bijelog vina Za rižu: 1 glavica luka, sitno nasjeckana

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 žlica maslinovog ulja

½ žličice crnog papra, sol

300 g riže

700–750 ml vruće vode Dodatno: 8 srednjih krumpira

4 jaja Bitoque - priprema: Odreske začinite solju, paprom i pastom od paprike pa ostavite pola sata poklopljeno u hladnjaku. U velikoj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Odreske ispecite na ulju s obje strane pa dodajte maslac i ulijte bijelo vino. Reducirajte umak i držite na toplom. Krumpir ogulite i operite pa ga narežite na tanke ili deblje štapiće (po ukusu). Ponovno ih operite i temeljito osušite čistom krpom. U velikom loncu ili fritezi zagrijte veliku količinu ulja pa pržite krumpir u nekoliko tura, 7-8 minuta. Ostavite da se ohladi, dok pripremate ostalo. Krumpiriće ćete još jednom trebati ispržiti, tempirajte tako da ih poslužite tople. Popržite luk i češnjak na maslinovom pa dodajte rižu i papar. Dobro promiješajte i pirjajte par minuta uz povremeno miješanje. Dodajte vode i posolite. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri oko 15 minuta, odnosno dok riža ne upije svu tekućinu. Jaja ispecite na oko pa ih posolite i popaprite. Krumpiriće ispržite u vrućem ulju oko 3 minute, tako da budu hrskavi, ali ne i tvrdi. Zatim ih posolite. Poslužite meso s rižom, krumpirićima i prženim jajima te prema želji, salatom.

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