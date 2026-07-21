Pire od krumpira je fantastičan prilog mnogim jelima – bit će savršen dodatak uz pečeno meso, ribu i povrće. Idealan pire od krumpira je kremast, ali istovremeno i vrlo prozračan i lagan.

Da biste dobili idealne rezultate važno je pripaziti na nekoliko sitnica – koristite brašnaste vrste krumpira s višim udjelom škrobi. prije svega, u kakvu ga vodu stavljate.

Ogulite krumpir, isperite ga pod mlazom hladne vode i narežite ga na kocke otprilike iste veličine kako bi se skuhao u otprilike istom vremenskom periodu. Ovisno o veličini kocaka i vrsti krumpira bit će vam potrebno oko 15 do 30 minuta termičke obrade.

Voda mora biti hladna

Stavite krumpir u hladnu posoljenu vodu pa tek onda uključite štednjak. Nemojte krumpir stavljati u kipuću vodu jer će se krumpir izvana prekuhati prije nego što se sredina skuha.

Stavljanje krumpira u hladnu vodu i postupno zagrijavanje omogućit će ravnomjernije kuhanje, a sve zajedno će rezultirati glađim i kremastijim pireom.

Ako niste sigurni je li krumpir kuhan, probodite ga nožem ili vilicom nekoliko puta - oštrica noža će glatko proći kroz krumpir kada je spreman za daljnje procesiranje.

Krumpir možete i skuhati na pari – neki chefovi vjeruju da kuhanje na pari bolje opcija jer ćete tako sačuvati više okusa krumpira jer ono neće upiti dodatnu vodu od kuhanja.

I u ovom slučaju postupak je sličan, krumpir narežite na kocke iste veličine pa ga u jednom ravnomjernom sloju složite u košaru za kuhanje na pari. Termički ga obrađujte isto vrijeme – otprilike 15 do 30 minuta.

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