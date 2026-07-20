Lazanje su popularno talijansko jelo koje se priprema od širokih plosnatih listova tjestenine koji se miješaju s različitim umacima i sastojcima, slažu u slojevima te zapeku u pećnici sa sirom.

Danas vam donosimo lakšu verziju lazanja s piletinom i kremastim umakom na bazi vrhnja, sušenih rajčica i piletine.

Piletinu je važno termički obraditi prije stavljanja u lazanje. Ako nemate već gotove piletine kod kuće, upotrijebiti možete i onu već pečenu koju ste kupili u trgovini.

Posebnu slast jelu dat će sušene rajčice - upotrijebite sušene rajčice koje se prodaju u staklenki zajedno s uljem. Za ovaj recept bit će vam potrebno i to ulje.

Listove lazanje dopola skuhajte u posoljenoj vodi prije nego što ih složite i zapečete u pećnici - tako ćete zajamčiti da će tjestenina biti mekana i ukusna, ali ćete i skratiti vrijeme pečenja u pećnici.

Lazanje s piletinom i parmezanom - sastojci: 500 ml pilećeg temeljca

500 g vrhnja za kuhanje

400 g kuhane piletine

400 g suhih listova za lazanje

100 g naribanog parmezana

100 g sušenih rajčica iz ulja

30 g glatkog brašna

5-6 češnja češnjaka

1 čajna žličica svježeg timijana

sol i papar po želji

svježi bosiljak po želji

čili pahuljice po želji Lazanje s piletinom i parmezanom - priprema: U tavi zagrijte dvije žlice ulja iz staklenke sa sušenim rajčicama, pa dodajte nasjeckani češnjak i sve zajedno pirjajte oko jedne minute. Ubacite u tavu i nasjeckane sušene rajčice i nastavite pirjati još oko jedne minute. Začinite sa solju i paprom po želji. Smjesu prebacite na tanjur sa strane. U istu tavu dodajte tri žlice ulje od sušenih rajčica, dodajte brašno i miješajte sve zajedno dok se ne dobijete glatku smjesu. Postupno ulijevajte vrhnje za kuhanje i pileći temeljac uz stalo miješanje. Začinite sa malo soli. U tavu vratite prepirjane sušene rajčice i češnjak, sve dobro promiješajte i začinite s timijanom te s malo čili pahuljica po želji. Uklonite umak s vatre i u njega umiješajte naribani parmezan. Zagrijte vodu u velikom loncu i u njemu blanširajte listove tjestenine za lazanje – kuhajte ih u vrućoj vodi par minuta da ostanu al dente. Ocijedite listove i stavite ih sa strane. Pripazite da vam se listovi ne zalijepe jedan za drugi. Složite lazanje: na dno vatrostalne posude rasporedite malo pripremljenog umaka, preko njega složite prvi sloj tjestenine u jednom ravnomjernom sloju. Prelijte tjesteninu s još umaka i pospite sve zajedno s četvrtinom narezane kuhane tjestenine. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sve sastojke. Na vrh lazanja stavite preostali umak i dodatni sir po želji pa stavite zapeći u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko 30 minuta dok se sve termički ne obradi do kraja, a okusi ne sljube. Poslužite lazanje sa svježim bosiljkom po želji uz sezonsku salatu po želji. Dobar tek!

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