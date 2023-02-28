Kada ste zadnji put pojeli lanene sjemenke? Ta nutritivno vrijedna namirnica laganog orašastog okusa prepuna je hranjivih tvari.

Zbog svojih čudotvornih svojstava konzumirali su ih i stari Egipćani, Grci i Rimljani. Danas se često preporučuju u prehrani vegana i vegetarijanaca, no od njih mogu profitirati svi, bez obzira na vrstu prehrane.

Lanene sjemenke bogate su:

omega-3 masnim kiselinama, točnije alfa-lineleinskom kiselinom (ALA) koja smanjuje upalne procese u tijelu, štiti srce i kardiovaskularni sustav, a neka istraživanja pokazuju i da smanjuje razine lošeg kolesterola u krvi.

prehrambenim vlaknima koja snižavaju visoki krvni tlak i poboljšavaju rad probavnog sustava

bjelančevinama koje grade sve mišiće u tijelu

vitaminom B1, magnezijem, cinkom i selenom, koji snaže imunitet.

Stručnjaci savjetuju da je bolje konzumirati lanene sjemenke u mljevenom obliku jer se tako lakše probavljaju. Možete ih kupiti već samljevene u trgovinama ili cjelovite pa ih sami usitniti u blenderu, sjeckalici povrća ili mlincu za kavu.

Sameljite ih prije konzumacije, a ako ih pomiješate s vodom, dobit ćete zamjenu za jaje (Foto: Shutterstock)

Ovisno o količini i brendu, variraju i cijene lanenih sjemenki. Pakiranje od pola kilograma cjelovitih sjemenki može se pronaći u trgovinama zdrave hrane već od 2 eura naviše.

Kako jesti lanene sjemenke?

Preporučuje se da dnevno konzumiramo 1 žlicu mljevenih sjemenki lana. Možete ih dodati u jutarnju zobenu kašu, jogurt ili smoothie. Pomiješajte ih sa senfom, majonezom ili kojim drugim sličnim umakom kada pripremate sendvič ili preljev za salatu. Pospite ih preko tosta s avokadom, ali i kada pripremate različite vrste kruha i peciva. Lanene sjemenke možete upotrijebiti kao zamjenu za jaje prilikom pečenja slastica.

Kako napraviti "vegansko jaje" za pečenje kolača?

Jednu žlicu mljevenih lanenih sjemenki pomiješajte s tri žlice vode i pričekajte nekoliko minuta da se smjesa zgusne. Tako pripremljene lanene sjemenke upotrijebite umjesto jednog jaja pri pečenju kolača, torti i sličnih deserata.



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