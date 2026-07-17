Zobene pahuljice su iznimno fleksibilna namirnica koje se može upotrebljavati na različite načine u kuhanju – kako za slatka, ali i slana jela. Odlična su zamjena i za bijelo brašno.

U 100 grama bijelog brašna naći ćete otprilike 360 kalorija, kao i u istoj količini zobenih pahuljica. Istovremeno, ta količina pahuljica ima oko 11 grama prehrambenih vlakana, dok brašno sadrži tek oko dva grama.

Prehrambena vlakna su važna za dobru probavu, produljuju osjećaj sitosti, a pomažu i u regulaciji šećera u krvi i snižavanju lošeg kolesterola.

Zobene pahuljice su bogate vitaminima iz B skupine, željezom, magnezijem i antioksidantima koji jačaju imunitet cijelog organizma.

Zobene pahuljice možete iskoristiti i za pripremu američkih palačinki (Foto: Shutterstock)

Najčešće se iskorištavaju za pripremu tople zobene kaše ili njezine hladne “overnight” alternative stvorena za tople ljetne dane.

Nastavite čitati tekst i pronađite pet recepata u kojima zobene pahuljice igraju glavnu ulogu.

Američke palačinke

Američke palačinke možete napraviti i sa zobenim pahuljicama - važno je pretvoriti u prah u dobroj sjeckalici povrća ili blenderu prije nego što ga pomiješate s ostalim sastojcima. Cijeli recept pronađite ovdje.

Zobena kaša

Sa zobenim pahuljicama najčešće se priprema zobena kaša koja se kuha s mlijekom na štednjaku ili u mikrovalnoj pećnici. Ako zobenoj kaši dodate ovaj dodatak, značajno ćete joj poboljšati okus.

Overnight oats

Kada je vani vruće, napravite ljetnu verziju zobene kaše, a koja se uopće ne mora termički obraditi. Pomiješajte sve sastojke, stavite u hladnjak na nekoliko sati – ili preko noći, a potom uživajte u zasitnom obroku.

Kolač se može napraviti i sa smljevenim zobenim pahuljicama (Foto: Shutterstock)

Keksi sa zobenim pahuljicama

Keksi od zobenih pahuljica tradicionalna su slastica u Sjedinjenim Američkim Državama, koja se obično sljubljuje s grožđicama i/ili čokoladnim kapljicama. Sastojci su prilično jednostavni te se mogu pronaći u većini smočnica. Pomiješaju se zajedno, oblikuju u okrugle kekse te stavljaju peći u pećnici na 10 do 12 minuta.

Ovaj recept za zobene kekse ne morate stavljati u pećnicu, ali dio sastojaka svejedno treba termički obraditi – na štednjaku.

Kolač sa zobenim pahuljicama

Zobene pahuljice iskoristite i za pripremu zdravog kolača - osmišljen je kao dobar doručak, ali možete ga jesti i kao međuobrok ili desert. Jednako će biti ukusan sa sobne temperature, kao i netom izvađen iz hladnjaka.

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