Zobene pločice s jagodama i bademima savršen su spoj sočnog voćnog nadjeva i hrskave, orašaste korice. Mogu biti zdrav dobručak ili desert koji je istovremeno zdrav, zasitan i neodoljivo ukusan. Prirodno su zaslađene, bez glutena i potpuno biljnog podrijetla, a zahvaljujući jednostavnoj pripremi idealne su za svaki dan.
Odlične su uz jutarnju kavu ili čaj, praktične za ponijeti kao zdravi međuobrok, a lako ćete ih pretvoriti u poseban desert ako ih malo zagrijete i poslužite s kuglicom sladoleda. Mi biramo onaj s okusom vanilije, a vi odlučite prema vlastitiom guštu.
Zobene pločice s džemom od jagoda i bademim - sastojci:a
- 300 g džema od jagoda (domaći ili kupovni)
- 140 g oljuštenih sjemenki suncokreta
- 270 g zobenih pahuljica
- 1/4 čajne žličice + 1/8 čajne žličice sitne morske soli
- 120 ml kokosovog ulja
- 60 ml javorovog sirupa
- 45 ml sirupa od smeđe riže
- 1 žlica maslaca od suncokreta
- 40 g badema u listićima
Zobene pločice s džemom od jagoda i bademima - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva.
- Rasporedite sjemenke suncokreta na lim obložen papirom za pečenje i pecite 9–12 minuta, dok ne dobiju boju. Ostavite da se ohlade.
- Povećajte temperaturu pećnice na 180 stupnjeva. Kalup dimenzija cca 20 x 20 cm obložite papirom za pečenje tako da rubovi vire – to će vam kasnije olakšati vađenje kolača.
- U sjeckalici ili multipraktiku usitnite zobene pahuljice, sjemenke suncokreta i sol dok ne dobijete grubu smjesu nalik brašnu.
- U manjem loncu lagano zagrijte kokosovo ulje. Maknite s vatre pa umiješajte javorov sirup, sirup od smeđe riže i maslac od suncokreta.
- Ulijte mokre sastojke u suhu smjesu i kratko izmiksajte (10–15 sekundi) dok ne dobijete kompaktno, blago masno tijesto. Ako je smjesa presuha, dodajte po jednu čajnu žličicu vode dok ne dobijete tijesto.
- Odvojite oko 300 g smjese za gornji sloj. Ostatak utisnite u pripremljeni kalup i poravnajte pa izbodite vilicom.
- Pecite podlogu 10 minuta. Izvadite iz pećnice i ostavite da se hladi 5 minuta.
- Ravnomjerno premažite džem preko podloge. Na vrh rasporedite preostalu smjesu mrvica, a zatim je pospite listićima badema.
- Vratite u pećnicu i pecite još 14–18 minuta. Gornji sloj će ostati svijetao, ali će biti čvrst na dodir, dok će bademi lagano poprimiti zlatnu boju.
- Ostavite da se hladi u kalupu 45–60 minuta, zatim stavite u zamrzivač na 30 minuta kako bi se potpuno stisnulo. Izvadite i narežite na pločice ili kocke.
