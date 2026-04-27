Zobene pločice s jagodama i bademima savršen su spoj sočnog voćnog nadjeva i hrskave, orašaste korice. Mogu biti zdrav dobručak ili desert koji je istovremeno zdrav, zasitan i neodoljivo ukusan. Prirodno su zaslađene, bez glutena i potpuno biljnog podrijetla, a zahvaljujući jednostavnoj pripremi idealne su za svaki dan.

Odlične su uz jutarnju kavu ili čaj, praktične za ponijeti kao zdravi međuobrok, a lako ćete ih pretvoriti u poseban desert ako ih malo zagrijete i poslužite s kuglicom sladoleda. Mi biramo onaj s okusom vanilije, a vi odlučite prema vlastitiom guštu.

Zobene pločice s džemom od jagoda i bademim - sastojci:a 300 g džema od jagoda (domaći ili kupovni)

140 g oljuštenih sjemenki suncokreta

270 g zobenih pahuljica

1/4 čajne žličice + 1/8 čajne žličice sitne morske soli

120 ml kokosovog ulja

60 ml javorovog sirupa

45 ml sirupa od smeđe riže

1 žlica maslaca od suncokreta

40 g badema u listićima Zobene pločice s džemom od jagoda i bademima - priprema: Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva. Rasporedite sjemenke suncokreta na lim obložen papirom za pečenje i pecite 9–12 minuta, dok ne dobiju boju. Ostavite da se ohlade. Povećajte temperaturu pećnice na 180 stupnjeva. Kalup dimenzija cca 20 x 20 cm obložite papirom za pečenje tako da rubovi vire – to će vam kasnije olakšati vađenje kolača. U sjeckalici ili multipraktiku usitnite zobene pahuljice, sjemenke suncokreta i sol dok ne dobijete grubu smjesu nalik brašnu. U manjem loncu lagano zagrijte kokosovo ulje. Maknite s vatre pa umiješajte javorov sirup, sirup od smeđe riže i maslac od suncokreta. Ulijte mokre sastojke u suhu smjesu i kratko izmiksajte (10–15 sekundi) dok ne dobijete kompaktno, blago masno tijesto. Ako je smjesa presuha, dodajte po jednu čajnu žličicu vode dok ne dobijete tijesto. Odvojite oko 300 g smjese za gornji sloj. Ostatak utisnite u pripremljeni kalup i poravnajte pa izbodite vilicom. Pecite podlogu 10 minuta. Izvadite iz pećnice i ostavite da se hladi 5 minuta. Ravnomjerno premažite džem preko podloge. Na vrh rasporedite preostalu smjesu mrvica, a zatim je pospite listićima badema. Vratite u pećnicu i pecite još 14–18 minuta. Gornji sloj će ostati svijetao, ali će biti čvrst na dodir, dok će bademi lagano poprimiti zlatnu boju. Ostavite da se hladi u kalupu 45–60 minuta, zatim stavite u zamrzivač na 30 minuta kako bi se potpuno stisnulo. Izvadite i narežite na pločice ili kocke.

Što napraviti s viškom tijesta za pizzu: Pet genijalnih ideja kojima nećete odoljeti +2