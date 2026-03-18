Upravo su takve ove linguine s kozicama u kremastom umaku od limuna – jednostavne za pripremu, a bogate okusom.

Kombinacija velikih sočnih kozica, aromatičnog češnjaka, svježine limuna i kremastog umaka koji se savršeno obavija oko tjestenine stvara jelo koje ćete poželjeti ponoviti već nakon prvog zalogaja.

Linguine u kremastom umaku s limunom i kozicama (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Brzo, a kao iz restorana

Ovo je jedno od onih jela koje izgleda kao da ste ga naručili u vrhunskom restoranu, a zapravo je gotovo za manje od pola sata. Tajna je u kvalitetnim sastojcima i nekoliko provjerenih kombinacija koje uvijek funkcioniraju jer uz malo inspiracije to je sve što vam treba za odličan ručak.

Zato smo za ovaj recept koristili Eva Argentinske kozice – praktične, već očišćene i spremne za pripremu kad god vam zatrebaju.

Eva Argentinske kozice idealne su za ovaj bogati i osvježavajući umak (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Zahvaljujući brzom zamrzavanju, zadržavaju svoju sočnost, teksturu i puni okus, pa bez puno truda možete stvoriti vrhunsko jelo. Idealne su za kremasta rižota, ali i dovoljno velike za egzotične riblje ražnjiće.

Ručak bez stresa uz okus za pamćenje koji nas uvijek podsjeti da zaleđeno može biti jednako ukusno kao i svježe, a često i puno jednostavnije.

Od ovog recepta stvarno nema jednostavnijeg, a ova kremasta i aromatična tjestenina zadovoljit će i nepca najzahtjevnijih gurmana.

RECEPT – Kozice u kremastom umaku od limuna s linguinama

Sastojci (2–3 osobe):

300 g linguina

250 g Eva Argentinskih kozica

2 češnja češnjaka

150 ml vrhnja za kuhanje

sok i naribana korica ½ limuna

2 žlice maslinova ulja

svježi peršin

sol i papar

parmezan (po želji)

Eva Argentinske kozice - velike, sočne i prirodno bogate omega-3 masnim kiselinama (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

Priprema:

Skuhajte tjesteninu u slanoj vodi prema uputama na pakiranju. Sačuvajte malo vode od kuhanja. Na tavici zagrijte maslinovo ulje, dodajte sitno sjeckani češnjak i kratko ga popržite dok ne zamiriše. Dodajte kozice i pecite ih 2 do 3 minute, dok ne postanu ružičaste i sočne. Ulijte vrhnje za kuhanje, dodajte limunov sok i koricu te lagano kuhajte nekoliko minuta, dok se umak ne poveže. Korica domaćeg limuna daje posebnu aromu ovom umaku (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio) Umiješajte ocijeđene linguine i po potrebi dodajte malo vode od kuhanja kako biste dobili savršeno kremastu teksturu. Posipajte svježim peršinom i, po želji, parmezanom. U umak dodajte linguine i malo vode od tjestenine (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)