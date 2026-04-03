Ovo pravo domaće jelo od lisnatog povrća skriva pravi okus u svojoj tekućini – bogatom, začinjenom temeljcu koji nastaje tijekom kuhanja. Upravo taj “sok” pun je dubokih, dimljenih i blago slatkastih aroma.

Zeleno varivo s dimljenim mesom priprema se s više temeljca i začina kako bi rezultat bio još izdašniji i svestraniji, a koristi možete buncek ili neki sličan komad mesa, pa čak i ostatke šunke od Uskrsa. Poslužite ga uz pečeno meso, kukuruzni kruh ili kao samo, kao zasitno jelo na žlicu.

Zeleno varivo s dimljenom šunkom - sastojci: 2 deblje kriške dimljene slanine, narezane

1 veliki luk, narezan na ploške

5 češnjeva češnjaka, lagano zgnječenih

1 čajna žličica soli (po potrebi i više)

1/2 čajne žličice crnog papra

1/4 čajne žličice čili pahuljica (po želji)

80 ml bourbona

1 žlica smeđeg šećera

450 g svježeg lisnatog povrća (npr. raštika, kelj ili blitva), očišćenog i narezanog

2 l pilećeg temeljca

900 g dimljene svinjske koljenice ili kuhane šunke)

2 lista lovora

2 čajne žličice jabučnog octa (po ukusu i više) Zeleno varivo s dimljenom šunkom - priprema: U velikom loncu ili dubokoj posudi zagrijte slaninu na srednje jakoj vatri. Pecite uz povremeno miješanje dok ne postane hrskava (5–7 minuta). Izvadite na papirnati ubrus, a masnoću ostavite u loncu. Na masnoći od slanine pirjajte luk oko 10 minuta dok ne omekša i lagano porumeni. Dodajte češnjak, sol, papar i čili (ako koristite) te kratko pržite 1–2 minute. Ulijte bourbon i dodajte šećer, miješajući kako biste odvojili sve zapečene komadiće s dna posude. Dodajte lisnato povrće i promiješajte da se obloži aromama. Ulijte temeljac, dodajte dimljeno meso i lovor. Zakuhajte pa smanjite vatru, poklopite i kuhajte lagano oko 1 sat i 15 minuta, dok povrće ne omekša, a tekućina postane bogata i aromatična. Maknite s vatre i umiješajte jabučni ocat. Izvadite lovor. Izvadite koljenice, kratko ohladite pa vilicom odvojite meso od kosti. Vratite meso u lonac ili ga koristite po želji. Po potrebi dodatno začinite solju i octom. Prije posluživanja pospite hrskavom slaninom.

