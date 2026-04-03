Ovo pravo domaće jelo od lisnatog povrća skriva pravi okus u svojoj tekućini – bogatom, začinjenom temeljcu koji nastaje tijekom kuhanja. Upravo taj “sok” pun je dubokih, dimljenih i blago slatkastih aroma.
Zeleno varivo s dimljenim mesom priprema se s više temeljca i začina kako bi rezultat bio još izdašniji i svestraniji, a koristi možete buncek ili neki sličan komad mesa, pa čak i ostatke šunke od Uskrsa. Poslužite ga uz pečeno meso, kukuruzni kruh ili kao samo, kao zasitno jelo na žlicu.
Zeleno varivo s dimljenom šunkom - sastojci:
- 2 deblje kriške dimljene slanine, narezane
- 1 veliki luk, narezan na ploške
- 5 češnjeva češnjaka, lagano zgnječenih
- 1 čajna žličica soli (po potrebi i više)
- 1/2 čajne žličice crnog papra
- 1/4 čajne žličice čili pahuljica (po želji)
- 80 ml bourbona
- 1 žlica smeđeg šećera
- 450 g svježeg lisnatog povrća (npr. raštika, kelj ili blitva), očišćenog i narezanog
- 2 l pilećeg temeljca
- 900 g dimljene svinjske koljenice ili kuhane šunke)
- 2 lista lovora
- 2 čajne žličice jabučnog octa (po ukusu i više)
Zeleno varivo s dimljenom šunkom - priprema:
- U velikom loncu ili dubokoj posudi zagrijte slaninu na srednje jakoj vatri. Pecite uz povremeno miješanje dok ne postane hrskava (5–7 minuta). Izvadite na papirnati ubrus, a masnoću ostavite u loncu.
- Na masnoći od slanine pirjajte luk oko 10 minuta dok ne omekša i lagano porumeni. Dodajte češnjak, sol, papar i čili (ako koristite) te kratko pržite 1–2 minute.
- Ulijte bourbon i dodajte šećer, miješajući kako biste odvojili sve zapečene komadiće s dna posude.
- Dodajte lisnato povrće i promiješajte da se obloži aromama. Ulijte temeljac, dodajte dimljeno meso i lovor. Zakuhajte pa smanjite vatru, poklopite i kuhajte lagano oko 1 sat i 15 minuta, dok povrće ne omekša, a tekućina postane bogata i aromatična.
- Maknite s vatre i umiješajte jabučni ocat. Izvadite lovor.
- Izvadite koljenice, kratko ohladite pa vilicom odvojite meso od kosti. Vratite meso u lonac ili ga koristite po želji.
- Po potrebi dodatno začinite solju i octom. Prije posluživanja pospite hrskavom slaninom.
