Zapečena riža s piletinom varijacija je klasične kombinace - ali s više boje i okusa. Priprema traje svega 20 minuta, a ostatak posla odrađuje pećnica. S malo posla dobivate pravo domaće jelo koje se rijetko kome neće svidjeti.

Ovo kremasto, mirisno jelo zadovoljit će i one najzahtjevnije. Posebnu notu ovom jednostavnom složencu daje hrskavi sloj parmezana na vrhu, koji svakim zalogajem donosi uzbudljiv kontrast prema mekoj, kremastoj unutrašnjosti. Po želji prije parmezana pospite i neki topivi sir za još više okusa.

Zapečena riža s piletinom - sastojci: 3 komada pilećih prsa bez kostiju i kože

sol

svježe mljeveni crni papar

2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 veliki žuti luk, sitno nasjeckan

3 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

2 šalice bijele riže dugog zrna, isprane

300 g gotovog umaka od gljiva (ili guste instant juhe)

400 ml pilećeg temeljca

85 g sitno naribanog parmezana Zapečena riža s piletinom - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Piletinu osušite papirnatim ručnicima; posolite i popaprite. U velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte ulje. Pržite piletinu dok ne postane zlatno-smeđa, oko 5 minuta sa svake strane. Prebacite na tanjur. Ostavite da se malo ohladi, a zatim natrgajte vilicama. Smanjite vatru i u istu tavu dodajte luk, posolite ga i pržite dok ne omekša i ne dobije smećkastu boju, oko 10 minuta. Dodajte češnjak i pržite još minutu. Pojačajte vatru, dodajte rižu i pržite je 1 minutu. Prebacite smjesu rižu u posudu za pečenje dimenzija 33 x 23 cm. Dodajte umak od gljiva i temeljac; začinite solju i paprom i dobro promiješajte. Prekrijte posudu folijom i pecite 1 sat. Otkrijte, umiješajte natrganu piletinu, a zatim ponovno pokrijte folijom. Nastavite peći dok riža ne bude kuhana, još oko 10 minuta. Pospite sirom i kratko zapecite. Pospite peršinom i poslužite.

