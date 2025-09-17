Galerija 1 1 1 1 Hotel Stanley je popularan hotel napravljen u kolonijalnom stilu, te smješten u podnožju Stjenjaka u Estes Parku u američkoj saveznoj državi Colorado. Obuhvaća 140 soba, restoran, spa zonu, ali i prekrasan pogled na Nacionalni park Stjenjak.



Slikovito okruženje privuklo je mnoge slavne osobe iz javnog života otkako je otvoren 1909. godine – od japanskog cara Akihita i američkog predsjednika Theodorea Roosevelta do poznatih glazbenika poput Boba Dylana i Joan Baez.



Ipak ostao je najpoznatiji kao inspiracija za knjigu "Isijavanje" Stephena Kinga iz 1977. godine, a po kojoj je Stanley Kubrick tri godine kasnije snimio istoimeni film s Jackom Nicholsonom u glavnoj ulozi.

Jack Nicholson tumačio je glavnu ulogu u filmu Isijavanje redatelja Stanleyja Kubricka 1980. godine (Foto: Profimedia)

Stephen King je navodno odsjeo u hotelu Stanley u noći 30. na 31. listopada 1974. godine sa suprugom Tabithom. Hotel se zatvarao uoči početka zimske sezone, pa su Kingovi bili jedini gosti.



Sablasni hodnici i zaglušujuća tišina hotela bili su velika inspiracija za kralja horora koji je u jednom intervjuu priznao da je te noći imao strašnu noćnu moru o svojem sinčiću, a koju je pretočio u predložak za roman.



Kada se ujutro probudio u znoju imao je glavne odrednice Isijavanja.

Iako se u knjizi hotel zove Overlook, a Kubrickov film je sniman u Timberline Lodgu u Oregonu (i u engleskim filmskim studijima) obožavatelji Isijavanja često dolaze u hotel Stanley kako bi provjerili ima li u njemu stvarno paranormalnih aktivnosti.



Možda se razlog za to skriva i u činjenici što je Stephen King toliko mrzio Kubrickovu adaptaciju njegovog romana, da je napisao scenarij za mini-seriju Isijavanje koja je snimljena 1997. godine u hotelu Stanley.

Hotel Stanley u Coloradu bio je inspiracija za film Isijavanje Stephena Kinga (Foto: Profimedia)

Paranormalne aktivnosti

Hotel Stanley ime je dobio prema svojem graditelju Freelanu Oscaru Stanleyju, američkom inovatoru, poduzetniku i arhitektu koji je došao u Estes Park početkom 20. stoljeća prema preporuci liječnika nakon što je obolio od tuberkuloze.

Svjež zrak, sunce i kvalitetna prehrana znatno su poboljšali njegovo zdravstveno stanje pa je Freelan ovdje prvo izgradio vikendicu, a kasnije i hotel.



Mnogi vjeruju da duh Freelana Stanleyja još uvijek luta predvorjem hotela, kao i njegove supruge Flore koja je zabavljala goste hotela na klaviru dok je bila živa.

Lovci na paranormalne fenomene izjavili su kako su u hotelu vidjeli, čuli i doživjeli neobjašnjive stvari – glas djeteta koji zaziva dadilju, tipke klavira koje se pomiču u plesnoj dvorani iako nitko ne sjedi za njime, osjećaj da vas netko povlači za odjeću, iako nikoga nema u blizini.



Snažna paranormalna aktivnost – bestjelesni glasovi i sjene "duhova“ – navodno su zabilježeni i u sobi 217, u kojoj je originalno odsjeo Stephen King i koju je detaljno opisao u Isijavanju.

Rezervirajte unaprijed

Je li u pitanju dobar marketinški trik koji privlači posjetitelje u hotel Stanley ili su paranormalne aktivnosti stvarnost, teško je reći sa sigurnošću.

Ono što je sigurno jest da spavanje u ovom hotelu nije jeftino. Za noć u hotelu valja izdvojiti od oko 300 američkih dolara naviše – ovisno o veličini sobe.



Želite li posjetiti hotel Stanley, napravite rezervaciju unaprijed, a pogotovo ako ga planirate posjetiti u listopadu. Tada se održavaju tematski tulumi uoči Noći vještica, kao i bal Isijavanje, a koji uvijek privuče mnogo posjetitelja iz svih dijelova svijeta.

