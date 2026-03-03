Mirisne, sočne i prepune svježih aroma – ove vijetnamske pileće okruglice idealan su izbor za brzu večeru koja izgleda i ima okus kao da ste se posebno potrudili. Kombinacija đumbira, češnjaka, limunske trave i mente okruglicama daje karakter, a kratko karameliziranje u šećeru stvara neodoljivu hrskavu koricu.

Poslužite ih jednostavno samo sa zelenom salatom i kiselim krastavcima i uživajte u raskošnom okusu.

Pileće okruglice s đumbirom i mentom - sastojci: 30 ml maslinova ulja

3 ljute papričice (oko 30 g), sitno nasjeckane

2 mlada luka (bijeli i zeleni dio), sitno nasjeckana

40 g svježeg đumbira, oguljenog i sitno nasjeckanog

2 češnja, sitno nasjeckana

1 stabljika limunske trave, vrlo sitno nasjeckana

450 g mljevene piletine

20 ml sojinog umaka

1 čajna žličica soli

30 g svježe metvice, sitno nasjeckane

150–200 ml ulja za prženje

60 g smeđeg šećera Pileće okruglice s đumbirom i mentom - priprema: U manjoj tavi zagrijte kokosovo ulje na srednje laganoj vatri dok ne postane tekuće i lagano sjajno. Dodajte ljute papričice, mladi luk, đumbir, češnjak i limunsku travu. Pirjajte oko 5 minuta, tek toliko da omekšaju i zamirišu – ne smiju potamnjeti. Maknite s vatre i ostavite da se kratko ohladi. U većoj zdjeli pomiješajte mljevenu piletinu, soja umak, sol, mentu i pirjane aromate zajedno s uljem u kojem su se pirjali. Rukama mijesite smjesu nekoliko minuta dok ne postane ljepljiva i kompaktna. U dubljoj tavi zagrijte 150–200 ml ulja tako da dno bude prekriveno slojem od oko 1 cm. Ulje treba biti dobro zagrijano, ali ne smije se dimiti. Pomoću dvije žlice, koje svaki put umočite u vruće ulje, oblikujte okruglice i pažljivo ih spuštajte u ulje. Pržite ih oko 8 minuta, povremeno okrećući, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju i budu potpuno pečene iznutra. Izvadite ih na tanjur. Toplim okruglicama dodajte smeđi šećer i lagano ih protresite da se ravnomjerno oblože. Pojačajte vatru i vratite ih u istu tavu s preostalim uljem. Pecite oko 1 minutu sa svake strane, dok se šećer ne otopi i stvori tamnu, sjajnu i lagano hrskavu koricu. ostalim uljem. Pecite oko 1 minutu sa svake strane, dok se šećer ne otopi i stvori tamnu, sjajnu i lagano hrskavu koricu. Izvadite na tanjur i poslužite.

Tako sočna i fina: 7 božanstvenih jela za svaki dan ovoga tjedna koja će oduševiti na prvi griz +1