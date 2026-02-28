Dolaze topli dani, pa će vikend izlete biti bolje provesti negdje u prirodi, ali vjerujem da se par sati svakako može odvojiti i za posjet zagrebačkom tehničkom muzeju.

Muzej se smjestio na Savskoj, odmah u blizini Cibone, a parkinga uokolo ima dovoljno. Mi smo se odlučili za "vikend izlet", jer smo obavezno htjeli vidjeti i rudnik. S obzirom da je za obilazak njega nužan vodič, a da radnim danom (uto – pet, ponedjeljkom muzej ne radi) obilazak počinje u 15 sati, vikend je jedini termin kad ga radni ljudi mogu obići. Subotom i nedjeljom obilazak počinje u 11 sati, tako da, valja doći na vrijeme.

Tehnički muzej Nikola Tesla - 4 (Foto: Shutterstock)

Ulaznice smo kupili na licu mjesta, odrasla osoba plaća 7 € po glavi, a u što je uračunat i posjet rudniku. Blizanke s dvije godine naravno ne plaćaju ništa, a ako me pamćenje ne vara, ni najstarija naša kćer (5 godina) nije platila ulaznicu.

S nama su još išle dvije obitelji s djecom, tako da, bilo je veselo. Pojašnjenje i vodstvo počinju već i prije samog rudnika, gdje slušate 10 – 15 minuta o poznatim i manje poznatim stvarima vezanima uz rudarstvo. Nakon toga spuštate se u jamu Barbara (nazvana po istoimenoj svetici, zaštitnici rudara), gdje od 1995. postoji rudnik, u kojem čovjek može vidjeti i doživjeti kako je nekad to sve izgledalo. Naravno, ovaj rudnik nikad nije služio kao pravi rudnik, već je spomenik rudarstvu i podsjetnik je na prošlost. Dodatni savjet – ako vas sekiraju djeca, nemojte ići u rudnik, jer je sigurno bilo jedno 30 – 40 roditelja s isto toliko djece predškolske i školske dobi.

Posebno iskustvo

Kroz rudnik, ako imate 175 cm ili više, hodat ćete pogrbljeni. Ako imate 190 cm i 110 kg kao moja malenkost, a pritom nosite dijete u rukama, hodat ćete još pogrbljeniji, psovati, i u sebi pjevati „šta je meni ovo trebalo“. Srećom, sam taj obilazak hodnika ne traje nešto predugo, ali kad mislite da ćete od saginjanja izaći s Quasimodovom grbom, i tih 7,8 minuta rudnika vam se čini predugo. Bome, kad sam ugledao svjetlo, izašao i uspravio se, sreći nije bilo kraja.

Tehnički muzej Nikola Tesla - 3 (Foto: Shutterstock)

Nakon toga, otišli smo na „Tesla Show“. U muzeju postoji jedan cijeli dio posvećen slavnom znanstveniku i njegovim otkrićima, gdje sjednete na tribinu i gledate pokuse izbliza. Sudjeluje i publika, tako da je ovo nešto također jako zgodno i vrijedno obilaska. Taj Teslin dio, odmah je po rasporedu u 11:30, nakon obilaska rudnika.

Nakon toga smo krenuli put planetarija, gdje program počinje u 12 sati. Starija djeca (5, 6 godina) su htjela ići, no ispostavilo se da se ulaznice mogu kupiti samo na vanjskoj blagajni. Ovo je prilično napravljeno nespretno, jer program samo što ne počinje, a čovjek bi se trebao vratiti s kata, izaći van i kupiti ulaznice. Vjerujem da će ovo riješiti ubuduće, te da će ulaznice biti dostupne i unutra, jer prilikom dolaska nismo bilo sigurni hoćemo li u planetarij i koliko će se djeci to dati, a sad kad hoćemo – logistički je komplicirano. U svakom slučaju, i neki drugi su komentirali istu stvar, pa evo, neka dođe do ušiju odgovornih.

Još smo bacili oko na stalni postav, vidjeli avione, aute, helikopter, stare pisaće mašine i svašta ponešto. Summa summarum, ako tražite neki zgodni muzej – pronašli ste ga.