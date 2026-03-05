Za sve koji voli kombinaciju čokolade i kikiriki maslaca, ovaj desert je prava mala eksplozija užitka. Čokoladni lava kolači s kikiriki maslacem bogati su, mekani i puni intenzivnog čokoladnog okusa, a u sredini kriju toplo, kremasto punjenje od kikiriki maslaca koje se razlijeva pri prvom zagrizu.

Najbolji dio? Vrlo su jednostavni za pripremu i trebat će vam samo nekoliko osnovnih sastojaka. Tijesto se priprema za nekoliko minuta, a kolači se peku svega 12–14 minuta. Idealni su za romantičnu večeru, male kućne proslave ili poseban vikend desert. Odlično će im stajati kuglica sladoleda od vanilije, preljev od čokolade ili tučeno vrhnje.

Lava kolači s čokoladom i maslacem od kikirikija - sastojci: 170 g kvalitetne tamne čokolade (70 % kakaa)

115 g maslaca

60 g glatkog brašna

120 g šećera u prahu

¼ čajne žličice soli

2 cijela jaja

2 žumanjka

120 g kremastog kikiriki maslaca Lava kolači s čokoladom i maslacem od kikirikija - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Pripremite 4 keramička kalupa zapremine oko 180 ml. Lagano ih premažite maslacem i po želji pospite s malo kakaa ili brašna kako se kolači ne bi zalijepili. U zdjeli iznad pare ili u mikrovalnoj pećnici otopite čokoladu i maslac, miješajući dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Ostavite da se kratko ohladi. U drugoj zdjeli pjenjačom umutite jaja, žumanjke i šećer u prahu dok smjesa ne postane svijetla i lagano pjenasta. U smjesu jaja polako umiješajte otopljenu čokoladu s maslacem. Dodajte brašno i sol te lagano promiješajte dok ne dobijete glatko tijesto. Rasporedite tijesto ravnomjerno u pripremljene kalupe. Na sredinu svakog stavite oko 1 žlicu kikiriki maslaca i lagano ga utisnite u tijesto. Pecite 12–14 minuta. Rubovi će biti čvrsti, dok će sredina ostati mekana i pomalo tekuća. Ostavite kolače 1 minutu da se malo stabiliziraju, zatim pažljivo nožem prođite uz rub kalupa i preokrenite ih na tanjur. Poslužite odmah dok su još topli. Odlično se slažu s kuglicom sladoleda od vanilije, preljevom od čokolade ili dodatnim otopljenim kikiriki maslacem.

