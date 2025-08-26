Uštipci s tikvicama i fetom jednostavno su, brzo i ukusno jelo, idealno kao lagani obrok, prilog ili toplo predjelo, a priprema vam neće oduzeti puno vremena. Hrskavi izvana, mekani iznutra – oduševit će i najzahtjevnija nepca!

Želite li zdraviju verziju, uštipke možete ispeći i u pećnici. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva, oblikovane uštipke posložite u namašćeni lim za pečenje i pecite ih oko 30 minuta, dok se ne stegnu, dobiju lijepu boju i postanu hrskavi.

Uštipke poslužite s hladnim grčkim jogurtom ili kiselim vrhnjem. Dobar tek!

Uštipci s tikvicama i fetom - sastojci: 750 g tikvica, naribanih

100 g fete, grubo izmrvljene

2 jaja, srednje veličine

2 češnja češnjaka, oguljena i protisnuta

3 čajne žličice svježeg kopra, nasjeckanog

3 čajne žličice svježe metvice, nasjeckane

1 čajna žličica sušenog origana

75 g glatkog brašna

200 g krušnih mrvica

1/2 crvenog luka, oguljenog i nasjeckanog na sitno

1 žlica maslinova ulja

suncokretovo ulje za prženje Uštipci s tikvicama i fetom - priprema: Naribajte tikvice i istisnite što više tekućine preko cjedila. Kada istisnete tekućinu, stavite sve sastojke za uštipke od tikvica u veliku zdjelu i dobro promiješajte čistim rukama. Oblikujte smjesu u 16 kuglica pa svaku spljoštite. Pecite uštipke u serijama i nemojte pretrpavati tavu. Zagrijte jednu žlicu suncokretova ulja u tavi s neprianjajućim dnom na srednje laganoj vatri i pecite uštipke sa svake strane 4-5 minuta, dok ne dobiju boju i ne budu sasvim pečeni. Po potrebi dodajte još ulja između serija. Poslužite tople uštipke s hladnim jogurtom ili vrhnjem.

5 vrsta hrane koje biste trebali jesti (češće) ako imate visok kolesterol +0