Ako tražite ukusan, mirisan i jednostavan prilog koji će savršeno upotpuniti blagdansko pečenje, ovaj nadjev od kadulje i luka odličan je izbor. Aroma karameliziranog luka i kadulje i hrskave krušne mrvice dobro se slažu i s puricom i sa svinjskim pečenjem, a priprema je brza i vrlo jednostavna.
Nadjev ne morate uvijek nadijevati u meso, možete ga poslužiti u obliku kuglica ili si sasvim olakšati posao i ispeći ga i poslužiti u zdjelici. Za koji god način da se odlučite, vašem će stolu dodati malo svečanog štiha, a vašem jelu puno okusa i šarma prave domaće blagdanske kuhinje.
Nadjev od kadulje i luka - sastojci:
- 1 žlica maslaca
- 1 žlica ulja
- 1 veliki luk, sitno nasjeckan
- 1 lovorov list
- 1 češanj češnjaka, zgnječen
- 1½ žlice sušene ili svježe kadulje, sitno nasjeckane
- 180 g krušnih mrvica
- 1 veliko jaje, lagano umućeno
- sol
- papar
Nadjev od kadulje i luka - priprema:
- Zagrijte maslac i ulje u tavi. Pržite luk, lovorov list i prstohvat soli 15 minuta na laganoj vatri dok luk ne omekša i ne postane proziran. Dodajte češnjak i kadulju i pržite 1 minutu. Ostavite da se hladi 10 minuta. Izvadite lovor.
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
- Lim za pečenje obložite papirom.
- Umiješajte krušne mrvice i razmućeno jaje u luk. Začinite po ukusu i oblikujte 12 kuglica.
- Pecite 25-30 minuta, dok ne dobiju lijepu boju.
- Poslužite uz pečeno meso.
