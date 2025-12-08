Ako tražite ukusan, mirisan i jednostavan prilog koji će savršeno upotpuniti blagdansko pečenje, ovaj nadjev od kadulje i luka odličan je izbor. Aroma karameliziranog luka i kadulje i hrskave krušne mrvice dobro se slažu i s puricom i sa svinjskim pečenjem, a priprema je brza i vrlo jednostavna.

Nadjev ne morate uvijek nadijevati u meso, možete ga poslužiti u obliku kuglica ili si sasvim olakšati posao i ispeći ga i poslužiti u zdjelici. Za koji god način da se odlučite, vašem će stolu dodati malo svečanog štiha, a vašem jelu puno okusa i šarma prave domaće blagdanske kuhinje.

Nadjev od kadulje i luka - sastojci: 1 žlica maslaca

1 žlica ulja

1 veliki luk, sitno nasjeckan

1 lovorov list

1 češanj češnjaka, zgnječen

1½ žlice sušene ili svježe kadulje, sitno nasjeckane

180 g krušnih mrvica

1 veliko jaje, lagano umućeno

sol

papar Nadjev od kadulje i luka - priprema: Zagrijte maslac i ulje u tavi. Pržite luk, lovorov list i prstohvat soli 15 minuta na laganoj vatri dok luk ne omekša i ne postane proziran. Dodajte češnjak i kadulju i pržite 1 minutu. Ostavite da se hladi 10 minuta. Izvadite lovor. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Lim za pečenje obložite papirom. Umiješajte krušne mrvice i razmućeno jaje u luk. Začinite po ukusu i oblikujte 12 kuglica. Pecite 25-30 minuta, dok ne dobiju lijepu boju. Poslužite uz pečeno meso.

