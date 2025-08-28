Ako tražite brz, lagan i aromatičan dodatak jelima, ovaj umak od jogurta i metvice savršen je odgovor. Kremast je, hladan, pun okusa i svježine i divno svestran.

Možete ga poslužiti kao preljev za salatu, umak uz grickalice ili čips, s povrćem, u sendvičima i burgerima i uz mesna jela od janjetine, govedine, piletine, pa čak i uz ribu.

A najbolje od svega? Za ovaj vam umak treba samo nekoliko sastojaka koje vjerojatno već imate pri ruci i gotov je za 5 minuta.

Umak od jogurta i metvice - sastojci:

  • 250 g punomasnog grčkog jogurta
  • 10 g (oko pola velike šalice) svježih listova mente, nasjeckanih na sitno
  • 2-3 žlice soka od limuna, svježe iscijeđenog
  • 2 češnja češnjaka, nasjeckana na jako sitno ili protisnuta
  • ½ čajne žličice košer soli, plus još po ukusu
  • ¼ čajne žličice crnog papra

Umak od jogurta i metvice - priprema:

  1. Stavite jogurt, mentu, sok od limuna, češnjak, sol i crni papar u malu zdjelu za miješanje i miješajte pjenjačom dok ne dobijete jednoličnu smjesu.
  2. Kušajte i po želji prilagodite količinu začina.
  3. Upotrijebite odmah ili pohranite umak u staklenku s hermetičkim poklopcem i držite u hladnjaku do 5 dana. Prije posluživanja dobro promiješajte.

