Nakon što je svoje mjesto u finalu zaslužila pogačicama po uzoru na falafel, Jelena je poželjela da u finalu kuha uz Darka Kontina i Darka Debića. Ta joj se želja i ostvarila. Njih troje, kao finalisti Kulinarskog okršaja blogera, za zadatak su dobili prezentirati tanjur s namirnicama iznenađenja, ali u kategoriji koja nije njihova specijalnost. U prošla dva nastavka mogli ste vidjeti kako su se u tome snašli Darko Kontin i Darko Debić, a u nastavku donosimo recept za slasticu koju je za finale osmislila Jelena Markota i s kojom je osvojila chefa Darka Vlašića.

''Svaka čast! Za tako malo vremena napravila si super slasticu'', poručio joj je chef prije negoli ju je proglasio pobjednicom.

Darko Kontin, Darko Debić, Jelena Markota i Darko Vlašić (Foto: Vigor Klaić/Nova Studio)



Jelena pobjedu nije očekivala. ''Znam koliko je Darko Debić u svemu vrhunski, znam koliko je dobar s okusima i očekivala sam da će stvarno iskustvo presuditi u tome. Naravno, i Darko Kontin super kuha, ali mislila sam da nijedno od nas nema šanse protiv Debića. Mislim da je treći Darko bio malo pristran jer mu se jelo slatko'', rekla je Jelena nakon pobjede.

No s njom se ne bi složili njezini protivnici, koji su slasticu pohvalili, a Darko Kontin je dodao: ''Mislim da je Darko savršeno odabrao pobjednicu, Jelena je napravila jako fin desert s puno komponenata. Vrlo je zahtjevno napraviti bilo koji biskvit unutar sat vremena, pogotovo kad ne znaš s kojom namirnicom radiš.''

U Konzumovoj vrećici Jelenu su dočekale namirnice koje je za nju odabrao chef Darko Vlašić – banane, limun, kakao u prahu, suhe smokve, datulje, zobene pahuljice, čokolada za kuhanje, prašak za pecivo i ekstrakt vanilije. Jelena je u startu odlučila da smokve i datulje neće koristiti, ali je zato od svojeg suparnika Darka Kontina zatražila orahe kako bi napravila pastu preline.

''Kad sam pogledala sastojke, prvo mi se zbog banana nametnuo banana kruh. Nije nešto originalna ideja, ali s obzirom na to da sam znala da je svaka minuta vrlo bitna, nisam htjela komplicirati razmišljajući što drugo napraviti. Odlučila sam napraviti banana kruh s nekim twistom, odnosno napraviti ga zanimljivijim i obogatiti ga nekim dodacima'', priznaje nam Jelena i dodaje da joj je bilo poprilično izazovno raditi banana kruh odokativno, bez recepta.

Kulinarski okršaj blogera (Foto: Vigor Klaić/Nova Studio)



Uz banana kruh odlučila je napraviti pastu od oraha preline i čokoladni mousse. ''Odlučila sam se za pastu preline zato što je to jedna bomba od okusa i veganska je po sastavu, tako da mi je bilo drago da mogu nju napraviti. Uz to sam odlučila napraviti i mousse od dva sastojka, samo od čokolade i vode, da bude još jedan element na tom tanjuru.''

Na kraju je imala malo problema s mousseom, koji joj se previše stisnuo, no nasreću nije odustala, nego je to istjerala do kraja. Izazov je imala i pri posluživanju jer je banana kruh još bio vruć, pa rezanje nije bilo opcija. Bio je to samo dodatan poticaj da na kreativan način posluži svoju poslasticu.

RECEPT - Čokoladni banana kruh s pastom od oraha praline

Čokoladni banana kruh s pastom od oraha praline (Foto: Vigor Klaić/Nova Studio)



Sastojci:

3 zrele banane

4 žlice K Plus maslinova ulja

80 g smeđeg šećera

½ žličice ekstrakta vanilije

140 g glatkog brašna

70 g Bio Zone zobenih pahuljica

1 žličica Sweet chef praška za pecivo

3 žlice kakao praha

60 g Sweet chef tamne čokolade

prstohvat soli

Za pastu praline:

70 g Garden good oraha

50 g šećera

1 žlica vode

mali prstohvat soli

Za kremu:

tamna čokolada Sweet chef

voda

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Zgnječite banane, zatim ih dobro pomiješajte s uljem, smeđim šećerom i ekstraktom vanilije.

Dodajte brašno, zobene pahuljice, kakao, prašak za pecivo i prstohvat soli pa promiješate. Na kraju dodajte nalomljenu tamnu čokoladu.

Pecite u nauljenom pobrašnjenom kalupu za kruh oko 40 minuta. Ostavite da se malo ohladi prije rezanja.

Orahe tostirajte na suhoj tavi. U posudi s debelim dnom zagrijte šećer, sol i vodu na srednjoj vatri, a tek kad karamel dobije blago tamniju, zlatnu nijansu, dodajte orahe. Prebacite na pleh i ostavite da se potpuno ohladi. Sačuvajte nekoliko oraha za dekoraciju, a ostatak sameljite u multipraktiku u pastu.

Otopite čokoladu, lagano je ohladite i dodajte joj malo vode. Ručnim mikserom izradite u kremu.

Na tanjuru servirajte pastu praline, komade banana kruha i čokoladnu kremu pa ukrasite ušećerenim orasima.

