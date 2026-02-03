Pivski kokteli unose osvježenje (i puno mjehurića) u svijet klasičnih miješanih pića. Različiti stilovi spajaju se s voćnim sokovima, likerima, kavom ili najrazličitijim začinima i tako nastaju neočekivane, ali uravnotežene kombinacije koje gode i nosu i nepcu.
Ovi kokteli zadržavaju karakter piva, ali mu dodaju novu dimenziju okusa i arome... i malo opuštenosti. Pivski kokteli uglavnom su jednostavni za pripremu je ne zahtijevaju posebnu opremu. Donosimo tri recepta idealna da zaronite u svijet pivskih koktela. Zadnju rečenicu, molimo vas, nemojte shvatiti doslovno.
Campari IPA
Pivski kokteli - 3 (Foto: Shutterstock)
Campari IPA je osvježavajuća je kombinacija poznate gorčine koju donosi Campari i cvjetnih hmeljnih atoma Indian Pale Alea. U ovome će se koktelu najbolje snaći piva s hmeljevima citrusnih aroma, a osvježavajuću notu naglasit će sok od naranče, koji će i lijepo zaokružiti ovu gorko-slatku priču punu osvježavajućih mjehurića.
Campari IPA - sastojci:
- 50 ml Camparija
- 300 ml IPA-e
- gazirani sok od naranče
- narančina kora, za ukras
- led
Campari IPA . priprema:
- U dvije niske čaše stavite po 2-3 kocke leda.
- Razdijelite 50 ml Camparija u čaše.
- Ulijte po 150 ml IPA-e u svaku čašu.
- Dodajte malo gaziranog soka od naranče.
- Istrljajte rub svake čaše korom od naranče.
- Ubacite komadić narančine kore u čaše i poslužite.
Espresso stout
Pivski kokteli - 1 (Foto: Shutterstock)
Espresso Stout pravi je odgovor za trenutke kada ne znate biste li radije popili kavu ili pivo, kao i za one kada biste popili i kavu i pivo. Ovaj koktel "ziheraški" kombinira slično sa sličnim i pretvara kavu, liker od kave i stout u savršeno balansiran, kremast i bogat napitak pun okusa. Za ovaj koktel birajte klasične stoutove s blagim aromama kave i tamne čokolade.
Espresso stout - sastojci:
- 25 ml espressa, ohlađenog
- 25 ml likera od kave
- 250 ml stouta
Espresso stout - priprema:
- Ulijte 25 ml hladnog espressa u mali vrč ili šalicu i dodajte 25 ml likera od kave. Promiješajte i stavite u hladnjak na pola sata, zajedno s dvije visoke, uske čaše za pilsner.
- Podijelite 250 ml stouta u dvije čaše. Polako ulijte pola oslađenog espressa s likerom od kave u svaku čašu i odmah poslužite.
Podebljana michelada
Pivski kokteli - 2 (Foto: Shutterstock)
Michelada je poznati meksički pivski citrusnih okusa i pikantnih začina. Idealna je za vruće dane i ležerna druženja, a svakoj čaši, budimo iskreni, dosadnjikavog meksičkog lagera, dodaje puno, puno karaktera. Za dobru mjeru, u ovome receptu za "podebljanu" micheladu, dolazi i čep tekile i - nemamos više problemos.
Podebljana michelada - sastojci:
- 1 čajna žličica soli
- 1 čajna žličica čilija u prahu
- 1 čajna žličica crnog papra
- 1 kriška limete
- sok od ½ limete
- led
- malo ljutog umaka
- 330 ml meksičkog lagera
- čep tekile
Podebljana michelada- priprema:
- Na tanjuru pomiješajte soli, čili u prahu i crni papar. Prođite po rubu čaše kriškom limete i uvaljajte je u mješavinu začina.
- U čašu stavite kocke leda, sok od ½ limete i malo ljutog imaka.
- Ulijte čep tekile, prelijte meksičkim lagerom i poslužite ukrašeno kriškom limete.
