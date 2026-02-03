Pivski kokteli unose osvježenje (i puno mjehurića) u svijet klasičnih miješanih pića. Različiti stilovi spajaju se s voćnim sokovima, likerima, kavom ili najrazličitijim začinima i tako nastaju neočekivane, ali uravnotežene kombinacije koje gode i nosu i nepcu.

Ovi kokteli zadržavaju karakter piva, ali mu dodaju novu dimenziju okusa i arome... i malo opuštenosti. Pivski kokteli uglavnom su jednostavni za pripremu je ne zahtijevaju posebnu opremu. Donosimo tri recepta idealna da zaronite u svijet pivskih koktela. Zadnju rečenicu, molimo vas, nemojte shvatiti doslovno.

Campari IPA

Pivski kokteli - 3 (Foto: Shutterstock)

Campari IPA je osvježavajuća je kombinacija poznate gorčine koju donosi Campari i cvjetnih hmeljnih atoma Indian Pale Alea. U ovome će se koktelu najbolje snaći piva s hmeljevima citrusnih aroma, a osvježavajuću notu naglasit će sok od naranče, koji će i lijepo zaokružiti ovu gorko-slatku priču punu osvježavajućih mjehurića.

Campari IPA - sastojci: 50 ml Camparija

300 ml IPA-e

gazirani sok od naranče

narančina kora, za ukras

led Campari IPA . priprema: U dvije niske čaše stavite po 2-3 kocke leda. Razdijelite 50 ml Camparija u čaše. Ulijte po 150 ml IPA-e u svaku čašu. Dodajte malo gaziranog soka od naranče. Istrljajte rub svake čaše korom od naranče. Ubacite komadić narančine kore u čaše i poslužite.

Espresso stout

Pivski kokteli - 1 (Foto: Shutterstock)

Espresso Stout pravi je odgovor za trenutke kada ne znate biste li radije popili kavu ili pivo, kao i za one kada biste popili i kavu i pivo. Ovaj koktel "ziheraški" kombinira slično sa sličnim i pretvara kavu, liker od kave i stout u savršeno balansiran, kremast i bogat napitak pun okusa. Za ovaj koktel birajte klasične stoutove s blagim aromama kave i tamne čokolade.

Espresso stout - sastojci: 25 ml espressa, ohlađenog

25 ml likera od kave

250 ml stouta Espresso stout - priprema: Ulijte 25 ml hladnog espressa u mali vrč ili šalicu i dodajte 25 ml likera od kave. Promiješajte i stavite u hladnjak na pola sata, zajedno s dvije visoke, uske čaše za pilsner. Podijelite 250 ml stouta u dvije čaše. Polako ulijte pola oslađenog espressa s likerom od kave u svaku čašu i odmah poslužite.

Podebljana michelada

Pivski kokteli - 2 (Foto: Shutterstock)

Michelada je poznati meksički pivski citrusnih okusa i pikantnih začina. Idealna je za vruće dane i ležerna druženja, a svakoj čaši, budimo iskreni, dosadnjikavog meksičkog lagera, dodaje puno, puno karaktera. Za dobru mjeru, u ovome receptu za "podebljanu" micheladu, dolazi i čep tekile i - nemamos više problemos.

Podebljana michelada - sastojci: 1 čajna žličica soli

1 čajna žličica čilija u prahu

1 čajna žličica crnog papra

1 kriška limete

sok od ½ limete

led

malo ljutog umaka

330 ml meksičkog lagera

čep tekile Podebljana michelada- priprema: Na tanjuru pomiješajte soli, čili u prahu i crni papar. Prođite po rubu čaše kriškom limete i uvaljajte je u mješavinu začina. U čašu stavite kocke leda, sok od ½ limete i malo ljutog imaka. Ulijte čep tekile, prelijte meksičkim lagerom i poslužite ukrašeno kriškom limete.

7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja +1