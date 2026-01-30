Birmingham, smješten u srcu Engleske, možda često živi u sjeni Londona i Manchestera, ali već nakon prvog dana jasno je da to nije fer. Grad je poznat po kanalima - ima ih čak više nego Venecija! Protežu se kroz kvartove, okruženi starim ciglenim zgradama i modernim barovima, i idealni su za opuštenu šetnju, kavu ili večeru uz vodu. Uz kanale koncentriran je najveći broj barova i restorana koji vrve životom od jutra do kasno u noć. Pubovi imaju i vrlo zanimljiv povijesni interijer, drvene grede, kamene podove, kamin i zidove koji čuvaju priče stoljeća. Zbilja su posebni, a svaki kutak odiše karakterom i prošlošću grada. Ponuda pića ugodno iznenađuje - posebno kokteli, ali za ljubitelje klasike, pivnica ima napretek i pivo je uvijek nadohvat ruke.

Uz kanale ne možete ne primijetiti ni most Black Sabbatha, mjesto hodočašća za fanove benda koji je promijenio glazbenu povijest. Na jednom od trgova smještena je brončana skulptura The Golden Boys, spomenik Matthewu Boultonu, Jamesu Wattu i Williamu Murdochu, trojici pionira industrijske revolucije. Ipak, više od samog Birminghama oduševio me Stratford na rijeci Avon. Svega nekoliko minuta od Birminghama, ovaj grad odiše onim klasičnim engleskim šarmom: uredne ulice, kuće s drvenim gredama i mirna rijeka Avon koja usporava tempo života. Posebno su me osvojile fasade kuća i slastičarne u pravom engleskom stilu, miris čaja i kolača koji vas natjeraju da sjednete i uživate bez žurbe. Gdje god da uđete, ljudi su ljubazni i spremni na pomoć ili kratak razgovor, što dodatno pojačava osjećaj topline i domaće atmosfere.

Život na rijeci

U Stratfordu su brodovi pozicionirani na rijeci Avon, ali nažalost, zbog zimskog perioda i kiše trenutno ne voze U proljeće, kažu lokalci, rijeka postaje pravo središte aktivnosti, a vožnje brodom dodatno zaokružuju iskustvo šarmantnog Stratforda. Posebno mjesto zauzima The Guild Chapel, tiha i nenametljiva kapela prepuna povijesti. Smještena nasuprot New Placea, posljednje kuće u kojoj je živio Shakespeare i odmah pokraj njegove školske učionice, Guild Chapel oduvijek je bila povezana s dramaturgom i njegovom obitelji, ali i s uglednom obitelji Clopton.

Kuća Williama Shakespearea

Galerija 10 10 10 10 Bogat lokalni dobročinitelj Hugh Clopton, financirao je oslikavanje zidova kapele početkom 1500-ih. 70 godina kasnije, John Shakespeare, Shakespeareov otac i gradski blagajnik, zabilježio je u dokumentima da su zidne slike, po kraljevskom nalogu, morale biti prekrivene i uništene čime je njihov prvotni sjaj zauvijek promijenjen. Najzanimljivije od svega je rodna kuća jednog od najpoznatijih književnika svih vremena, Williama Shakespearea, što Stratford čini nezaobilaznim odredištem za turiste. Kuća se proteže na nekoliko katova, a na svakom će vas dočekati iznimno ljubazni edukatori koji ispričaju sve do najsitnijih detalja o životu Williama i povijesti njegove obitelji.

John Shakespeare, Williamov otac, živio je i radio kao proizvođač rukavica u kući koja je danas poznata kao Shakespeareova rodna kuća. Oko 1557. godine oženio se Mary Arden, a njihov sin William rođen je 1564. godine kao treće od osmero djece, ali prvi dječak. William je bio prvo dijete koje je preživjelo dojenačku dob, jer su njegove dvije starije sestre umrle prije svog prvog rođendana.

Šetnja kroz sobe i kutke kuće daje osjećaj da istovremeno gledate povijest i živu priču, a na kraju svega, naravno, posjet završavate u suvenirnici, da obilazak ne bi završio bez prigodnog suvenira.

Stratford - 1 (Foto: Elvira Gašparović)

Dva lica Engleske

U četiri dana lutanja ulicama, kanalima, pubovima, muzejima i šarmantnim uličicama Stratforda, ovo putovanje pokazalo mi je dva lica Engleske - energični Birmingham te šarmantni i povijesni Stratford. Oba grada imaju svoj ritam, pa sam se vratila kuća s lijepim dojmovima i uspomenama za cijeli život.

Na kraju putovanja dočekalo nas je ugodno iznenađenje - polarna svjetlost koja se tih dana pojavila u brojnim zemljama, pa čak i u Hrvatskoj.

Dobro došli u najljepše mjesto na svijetu: "U Laponiji nas je dočekao nestvaran prizor - vrijedan svakog smrzavanja" +17