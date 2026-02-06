Na svega 10 kilometara od Catanije, na istočnoj obali Sicilije, smjestili su se Aci Castello i Aci Trezza – dva mala primorska mjesta povezana šetnicom uz more koja dijele ljubav prema usporenom ritmu života. Iako ih većina turista zaobilazi, omiljeno su vikend-odredište lokalnog stanovništva i idealna prilika za doživjeti autentičnu Siciliju daleko od gužvi. Oba mjesta savršena su za jednodnevni izlet iz Catanije, ali i kao mirnija baza za istraživanje istočne Sicilije, Etne, Taormine ili same Catanije. Iako ovdje nema klasičnih pješčanih plaža, kristalno čisto more, stijene za sunčanje i barovi nude uživanciju.

Aci Castello

Aci Castellom dominira impresivni normanski dvorac iz 11. stoljeća, izgrađen na crnoj vulkanskoj stijeni. Upravo je on zaštitni znak mjesta i savršena točka za upoznavanje s njegovom poviješću. U dvorcu se danas nalazi mali muzej, a pogled s vrha pruža se duž cijele obale.

U podnožju dvorca nalazi se Piazza Castello, srce mjesta, koje oživljava u večernjim satima i nedjeljom – uz obitelji, djecu koja igraju nogomet i starije mještane koji vrijeme provode u lijenim razgovorima. Ovo je idealno mjesto za jutarnju kavu ili večernji aperitiv. Za kupanje, Aci Castello nudi nekoliko skrivenih prilaza moru stepenicama, kao i uređenija mjesta kao što je Lido La Risacca ili Lido Esagono. More je ovdje iznimno čisto.

Najvažniji lokalni blagdan vezan je uz zaštitnika mjesta, svetog Maura (San Mauro). Svečanosti se tradicionalno održavaju 15. siječnja, uz crkvene obrede i procesije.

Lungomare - šetnja između dva mjesta

Lungomare Scardamiano povezuje Aci Castello i Aci Trezzzu u šetnju dugu oko kilometar. Iako na prvi pogled ne djeluje spektakularno, upravo je to najljepši način da doživite oba mjesta – uz pogled na more, skrivena mjesta za sunčanje na stijenama i nekoliko restorana i barova. Ljeti ovdje nikne privremeni lido, a moguće je iznajmiti sup ili kajak.

Aci Trezza

Za razliku od Aci Castella, Aci Trezza se otvara ravno prema moru, što mu daje živahniju atmosferu. Ovdje ćete naći više restorana, barova i večernjeg života, ali bez pretjerane buke. Najveća atrakcija su Kiklopski otoci (Isole dei Ciclopi) i dramatične stijene Faraglioni koje izranjaju iz mora. Prema legendi, upravo ih je kiklop Polifem bacio na Odisejeve brodove. Danas su dio zaštićenog morskog područja i popularna destinacija plivanje i ronjenje. Vrijedi posjetiti i crkvu San Giovanni Battista, kao i jednostavno sjesti na klupu i promatrati život lokalaca te svratiti na pizzu, tjesteninu ili morske specijalitete.

U Aci Trezzi je zaštitnik mjesta sv. Ivan Krstitelj, a fešta se obilježava krajem lipnja, kada je i najviše šušura.

